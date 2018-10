Vairāk vietas mājoklī un pāris brīvas stundas nedēļā – priekšrocības, ko sniedz veļas žāvētājs

Ietaupa vietu un laiku

Veļas žāvēšana iekštelpās neprasa lielu finansiālu ieguldījumu – vajadzīgs tikai veļas žāvēšanas statīvs un telpa, kur to novietot. Vai zināji, ka patiesībā veļas žāvētājs aizņem daudz mazāk vietas nekā veļas žāvēšanas statīvs? Ar veļas žāvētāju vari aizmirst par durvīm, kas apkarinātas ar milzīgiem palagiem, kā arī apģērbiem pārkrautu statīvu, kas aizņem pusi no istabas. Veļas žāvētājs ir ne tikai uz pusi mazāks nekā veļas statīvs, bet to var arī novietot teju jebkurā mājokļa telpā, jo tam nav vajadzīgs ūdens pievads. Ja vēlies, vari novietot ierīci arī virs veļas mazgājamās mašīnas, pieliekamajā telpā, zem virtuves skapja vai pat drēbju skapī.

Foto: Publicitātes

Turklāt, kas nav mazsvarīgi, - veļas žāvētājs palīdz ietaupīt arī laiku ikdienā. Aizmirsti par veļas dienām un neskaitāmajām stundām, kas pavadītas, mazgājot, žāvējot un gludinot veļu un apģērbu visai ģimenei. Ja gadās ko sasmērēt – nieki, jo apģērbu var ātri izmazgāt, izžāvēt un uzreiz vilkt mugurā. Turklāt – veļa pēc žāvēšanas veļas žāvētājā bieži vien nemaz nav jāgludina, kas darāmo darbu sarakstu saīsina vēl vairāk.

Tīrs ir ne tikai apģērbs, bet arī mājoklis

Ūdens, kas izgaro telpā, drēbēm žūstot, krietni palielina mitruma līmeni mājoklī, savukārt mitrs gaiss ir kaitīgs elpceļiem – pelējums, putekļu ērcītes un citi alergēni vairojas tieši mitrās un putekļainās telpās. Žāvējot apģērbu veļas žāvētājā, šie visi putekļi, alergēni un dzīvnieku spalvas, kas parasti pēc mazgāšanas paliek apģērbā vai nokļūst gaisā, kuru elpojam, uzkrājas īpašā filtrā. Šo filtru iztīrīt ir pavisam viegli, un tas atvieglo ikdienu ikvienam, taču īpaši – alerģiskiem cilvēkiem un jaunajām māmiņām.

Žāvē arī vilnas džemperus un zīda kleitas

Vai esi viens no tiem, kas savus vilnas džemperus joprojām mazgā ar rokām? Arī smalku apģērbu kopšana aizņem gana daudz laika, turklāt vienmēr nākas satraukties – vai izvēlēta pareizā mazgāšanas programma? Vai apģērbs pēc žāvēšanas vēl būs valkājams? Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, gan vilnas džemperus, gan zīda blūzes iespējams ne tikai mazgāt veļas mašīnā, bet arī žāvēt veļas žāvētājā. Turklāt veļas žāvētājs šādus apģērbus izžāvēs vēl saudzīgāk nekā tad, ja tos žāvēsi dabiskā veidā, izklājot vai pakarinot uz apģērbu pakaramā. Te gan jāpiebilst – svarīgi ir apģērbu žāvēt atbilstoši tā audumam veidam un īpatnībām, piemēram, kokvilnas kreklus žāvēt programmā, kas paredzēta kokvilnai, savukārt vilnas džemperus uzticēt programmai, kas paredzēta vilnas apģērba žāvēšanai.



Ja runājam par vilnas apģērbu un tā mazgāšanu un žāvēšanu, svarīgi pievērst uzmanību tam, vai ierīcei ir piešķirts Woolmark sertifikāts – Woolmark ir pasaulē plaši pazīstams eksperts vilnas izstrādājumu kopšanas jomā, kas garantē, ka ierīcē var droši mazgāt un žāvēt vilnas džemperus, kurus līdz šim mazgāji ar rokām.

Foto: Publicitātes

Ērta uzstādīšana un lietošana

Par veļas žāvētāja priekšrocību nenoliedzami var uzskatīt arī tā ērto uzstādīšanu un lietošanu. Tā kā tam papildus nav vajadzīgs ūdens pievads vai savienojums ar notekcaurulēm, tad arī tā uzstādīšana neprasa liekus pūliņus vai laiku – veļas žāvētāju tik tiešām var novietot teju jebkur mājoklī! Atliek vien atrast tuvāko elektrības rozeti un žāvētājs jau būs tikpat kā gatavs lietošanai. Gan veļas žāvētāja izmantošana, gan uzstādīšana pavisam noteikti prasīs mazāk laika, nekā veļas izkāršana uz žāvējamā statīva.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Electrolux