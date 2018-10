Kāda ir un kādai jābūt gultasveļai? Izsmeļošas gudrības, kas tavas naktis var padarīt burvīgas

Pasaulē izplatīti dažādi gultasveļas veidi, piemēram, dienvidzemēs – Itālijā, Francijā, Spānijā – pieņemts gulēt ar virspalagu un skaistu segu bez pārvalka. Virspalags ir īpaši liela izmēra (260 x 270 cm) palags ar dekoratīvu malu, uz tā uzklāj segu un malu aploka. Šādu gultasveļu vieglāk uzklāt un nomainīt, ja tas jādara bieži, – nav jāmazgā viss segas pārvalks, bet tikai palags, tāpēc šo veidu praktizē arī viesnīcās.

Virspalagu trūkums – šis variants derīgs tikai divguļamai segai, jo atsevišķai gulēšanai tas neder. Bieži vien virspalags kalpo arī kā dekoratīvs gultas pārklājs. Šo gultasveļas veidu sāk iecienīt arī Latvijā, tikai uz virspalaga klāj segu pārvalkā, jo ziemeļvalstīs, tostarp arī pie mums, pieņemts ielikt segu pārvalkā. Tomēr, ja sega ir skaista, (piemēram, kašmira vai atlasa) to gribas skatīt, nevis paslēpt pārvalkā.

Aizdares veidi

Dažādās valstīs pieņemti arī atšķirīgi pārvalku un spilvendrānu aizdares veidi.

Visbiežāk segas pārvalku aizdara ar pogām, spiedpogām vai galu vienkārši atstāj vaļā. Skandināvijā segu ievelk pa atveri pārvalka vidū, turklāt augšdaļā atstāti divi caurumi, kas paredzēti vieglākai segas ievilkšanai un sakārtošanai, bet patiesībā pa tiem spurojas segas stūri, un tas ir pat traucējoši.

Visērtākie ir vācu gultasveļas standarti – pārvalka apakšdaļā ir rāvējslēdzējs, kas cieši noslēdz visu konvertu. Interesanti segas pārvalki ir frančiem – tiem kājgalī izveidota auduma aste, kura tiek palocīta zem matrača. Holandiešu veļai aizdare ir atlokāma, kas nav īpaši praktiska.

Arī spilvendrānu forma un aizdare mēdz būt dažāda: tās ir vienkāršas vai tā saucamā Oksfordas tipa – ar nošūtu platāku vai šaurāku apmali. Izvēloties spilvendrānas, jāpievērš uzmanība svarīgai detaļai – iekšējam pārlokam, kas apslēpj spilvenu vaļējā galā.

Kvalitatīvai spilvendrānai ir dziļš pārloks, slikti pašūtai spilvendrānai tas būs mazs, tāpēc spilvens būs redzams. Spilvendrānu aizdare var būt arī ar pogām, lentām vai rāvējslēdzēju.

Dažādi ir arī palagi: vieniem patīk gulēt uz frotē palagiem, kas ir elastīgi un nezaudē formu, citiem šie palagi šķiet asi, tāpēc tos izmanto kā matrača aizsargu un pārklāto palagu saturētāju.

Palagi ar gumiju tiek ražoti ne vien no frotē un trikotāžas, bet arī no satīna un flaneļa. Pēdējie nav tik elastīgi, tāpēc tie jāizvēlas precīzi pēc gultas izmēriem. Palagiem ar gumiju iešuves un gumijas malas neļauj noslīdēt.

Palagi bez gumijas tiek saukti par klājamiem palagiem, izplatītākie lielumi – 150 x 250 cm un 220 x 270 cm, tos var aplocīt matracim vai vienkārši uzklāt.

Gultasveļas dizains un mode

Guļamistabas tekstiliju mode iet roku rokā ar interjera un apģērbu audumu modi – tās pašas krāsas, raksti un faktūras parādās arī gultasveļā un tiek koriģētas katru sezonu. Arvien populārāka kļūst pazīstamu apģērbu dizaineru izstrādātā gultas veļa.

Topā ir gan barokāli un ģeometriski raksti, gan sīku un lielu ziedu raksti, arī svītras, rūtis, Austrumu ornamenti, optiskie, gleznieciskie un foto efekti. Populāra arī gultasveļa ar dažādu rakstu savienojumiem, piemēram, pārvalks un spilvendrāna no vienas puses ir puķaina vai rūtaina, no otras svītraina, vai arī salikums – viena puse apdrukāta, otra vienkrāsaina. Tā gultasveļu vieglāk variēt un, iegādājoties divus šāda veida komplektus, var panākt četras piecas dažādas kombinācijas.

Foto: Timothy Buck/Unsplash

Nemainīgi pieprasīta arī vienkrāsaina gultasveļa, gan gaišos, pastelīgos toņos, gan aktuālu piesātinātu krāsu salikumos, gan melnā, tumši brūnā un pelēkā krāsā. Bet balta smalkauduma gultasveļa, īpaši ar izšuvumiem un mežģīnēm, ir un būs ekskluzīva jebkuros laikos.

Kā izvēlēties piemērotāko?

Gulta kā telpas dekoratīvais elements. Gultā ne tikai guļ, to arī rotā – dekorē gan ar pārklājiem, gan spilveniem. Ja guļamistaba nav tikai intīma, citu acīm slēpta telpa, bet pieejama arī publiskai apskatei, ar šādi noformētu gultu tā vienmēr izskatīsies kārtīga un sakārtota. Dienā gultu pārsedz ar pārklāju, ja gultasveļa pati par sevi nav dekoratīvs akcents vai ja to dienas laikā vēlas pasargāt, piemēram, no saules stariem vai putekļiem.

Tomēr pēc jaunākajiem atzinumiem veļai pēc gulēšanas būtu jāizvēdinās un jāizžūst (ķermeņa izdalītais mitrums ir lieliska vide putekļu ērcītēm), tāpēc pareizāk būtu, no rīta pieceļoties, gultu atstāt, kā ir, – saburzītu, nevis rūpīgi sakārtot un pārklāt. Tāpēc gultas pārklāšana ar pārklāju no higiēniskā viedokļa ir strīdīgs jautājums.

Gultasveļa ir līdzvērtīgs interjera dizaina elements, kas rada telpā noskaņu un veido interjera stilu, atmosfēru.

Gultasveļas lielumi un saskaņošana. Svarīgi izvēlēties pareizo izmēru, lai sega vai spilvens nekūļātos pa pārvalku, tāpēc šie izmēri jāpārzina, tāpat kā sava apģērba izmērs. Segas pārvalks, spilvendrāna un palags parasti tiek saskaņoti ar segu, spilvenu un matraču lielumu. Divguļamai segai jābūt nedaudz platākai par gultu, ja katram sava sega – optimāls lielums ir 135 x 200 cm.

Ja gulta ir 160 cm plata, uz tās vieglāk uzlikt divas 135 cm platas segas, nekā divas 150 cm platas. Pieauguša cilvēka segas platums sākas no 120 cm un tālāk palielinās ik pa 5 cm. Lielākais segas izmērs ir 200 x 250 cm. Savukārt Latvijā populārākie spilvena izmēri – 50 x 70 cm, 50 x 60 cm, 55 x 65 cm un 60 x 60 cm. Atkarība no gultas platuma izvēlas attiecīgu spilvenu daudzumu. Uz 180 cm platas gultas būs nepieciešami vismaz trīs 60 cm spilveni, tāpēc platajām gultām tiek piedāvāti gari spilveni – 50 x 90 cm. Tā kā vācu standarts spilveniem ir 80 x 80 cm, šo gultasveļu pārdevēji piedāvā bez maksas vai maksas pāršūšanu pēc vajadzīgā izmēra.

Gultasveļas audumu klāsts

Gultasveļu izgatavo no kokvilnas, lina, zīda vai sintētiskiem audumiem. Viena un tā paša materiāla auduma kvalitāte un struktūra var atšķirties atkarībā no diega apstrādes un auduma aušanas veida. Gultasveļas audumu kvalitātei ir savi noteikti, ražotāju apzīmēti standarti, kas iedalās klasēs – parastas kvalitātes kokvilnas audums, augstākas klases kokvilna, kas austa no smalkiem diegiem, vai apzīmējums, kas norāda uz gultasveļas izcilo kvalitāti. Kokvilnas kvalitāti apliecina arī īpaša apstrāde, kas atvieglo gludināšanu.

Kokvilnas audumi ir apdrukāti (ar laiku var balēt) vai vienkrāsaini, ar ieaustu rakstu. Šobrīd ražotāji piedāvā arī augsto tehnoloģiju pielietojumu apdrukā, tāpēc koša un krāsaina veļa ilgstošas lietošanas laikā saglabā savu izskatu gandrīz nemainīgi.

Kokvilnas lauks (Foto: Trisha Downing/Unsplash)

Satīnam var būt ļoti atšķirīga kvalitāte atkarībā no auduma apstrādes veida un izmantotā materiāla kvalitātes.

Daudzi audumi aužot vai šujot tiek savstarpēji kombinēti, piemēram, lins ar zīdu vai satīnu. Pierasts, ka lins ir raupjš, tomēr mūsdienīga lina gultasveļa ir arī maiga. Taču, apstrādāta līdz tādai kvalitātei, lina gultasveļa jau kļūst ļoti dārga.

Novērots, ja cilvēks sāk gulēt vienas kvalitātes gultasveļā, grūti izmainīt pieradumu, jo tas ietekmē arī miega kvalitāti.

Populārākie un biežāk sastopamie audumi

Kokvilnas audums. Atkarībā no izstrādājuma un aušanas kvalitātes (linons, bjazs, perkals, batists) ir biezāks vai plānāks audums, atkarībā no apstrādes un aušanas veida var būt ciets un stīvs vai mīksts un irdens. Lētāka kokvilna ir izturīga, bet diezgan stīva veļa pat pēc vairākām mazgāšanas reizēm.

Kreps jeb sirsakers. Gofrēts kokvilnas audums, pie kura jāpierod. Paciets, bieži mazgājot kļūst mīkstāks. Nav jāgludina. Zemas kvalitātes krepa veļa ir asa, augstākas kvalitātes – patīkami mīksta.

Flanelis. Biezs vai vidēji plāns kokvilnas audums ar lielāku vai mazāku uzkārsumu jeb pūciņu. Silts materiāls, kas piemērots vēsam laikam vai telpām. Bieza flaneļa gultasveļu var izmantot arī kā plānu segu

Satīns. Kokvilna, kas austa satīna rakstā. Gluds un spīdīgs audums. Parastais satīns sākumā ir stīvs, pēc vairākām mazgāšanas reizēm kļūst mīksts. No kvalitatīva satīna šuj augstvērtīgu un ekskluzīvu veļu.

Mako satīns. Spīdīga auduma virsma, mīksta un ķermenim tīkama veļa.

Glancsatīns. Jaukts kokvilnas un sintētikas audums. Spīdīgs no abām pusēm, atgādina zīdu vai atlasu. Izmanto ekskluzīvai veļai.

Lina audums. Atkarībā no apstrādes lina audums var būt gan rupjš un ciets, gan mīksts un padevīgs. Zemākas kvalitātes lina veļa mazgājot saraujas pat par trim centimetriem uz metru. Elpojoša un antialerģska veļa, jo lina diegi labi uzsūc mitrumu un ātri žūst. Lina izstrādājumi var kalpot gadu desmitiem. Lins ir lielisks siltumizolators, tāpēc vasarā lina veļa patīkami vēsina, bet ziemā silda.

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Žakards. Parasti vienkrāsains kokvilnas audums, austs īpašā žakarda pinumā. Izteikts ieausts raksts, kas liecina par kvalitatīvu gultas veļu, jo ieausts raksts nekad neizbalēs, nenomazgāsies. Ļoti ilglaicīgi lietojama gultasveļa.

Džersija. Elastīgs, mīksts kokvilnas trikotāžas audums. Var būt dažāda kvalitāte, kuru nosaka diega apstrādes veids pie aušanas. Kvalitatīvākā trikotāža – mako džersija palagiem. Nav jāgludina, taču audums mēdz irt.

Frotē. Biezs, mīksts kokvilnas vai sintētisko šķiedru audums ar cilpiņām, kas veidotas no auduma velkiem. Masējošs materiāls. Trikotāžas frotē palagi var radīt nepatīkamas sajūtas, tāpēc tos var lietot no kreisās puses. Mēdz izvilkties diegi

Liocels (Lyocell). Kokvilnai līdzīgs materiāls, kuru ražo no koksnes otrreizējās pārstrādes produktiem, ar kokvilnas elpošanas īpašībām. Smalks un zīdains, nezaudē krāsu. Mīksta un izturīga veļa.

Poliesters. Sintētiskās šķiedras materiāls, kas pēc izskata līdzinās zīdam. Veļa var būt spīdīga vai matēta. Atšķirībā no dabīgā zīda mazgājams veļas mašīnā. Nesaraujas. Mīnuss – aizķerot ar asu, piemēram, nagu, var izvilkies diegi. Elektrizējas.

Mikrošķiedra. Poliesters, kas atgādina kokvilnas džersiju. Mīksts, viegls, elpojošs audums.

Der zināt

Citās Eiropas valstīs un ASV ražotās gultasveļas standarti atšķiras no Latvijas standartiem.

Kvalitatīvu pazīstamu ražotāju gultasveļu, segas un spilvenus nereti iespējams iegādāties krietni lētāk, pasūtot pēc kataloga vai internetā. Pozitīvi – zemāka cena par to pašu produktu, negatīvi – veļu nav iespējams pataustīt un izpētīt.

Plānas trikotāžas un frotē palagus ieteicams ņemt pat vienu izmēru mazākus, jo tie mēdz ar laiku izstaipīties.

Kopšanas ieteikumi

Jaunu gultasveļu pirms lietošanas vēlams izmazgāt.

Visu veidu gultasveļu (īpaši trikotāžas, tumšas un košas krāsas) ieteicams mazgāt no kreisās puses, lai tā neizstieptos un ilgāk saglabātos apdruka un krāsa. Sekojot kopšanas instrukcijām, veļas kalpošanas laiku var pagarināt.

Pirms mazgāšanas veļa vienmēr jāsašķiro – baltā un krāsainā jāmazgā atsevišķi.

Mazgājot krāsainu veļu, nedrīkst izmantot balinātājus saturošus līdzekļus.

Tumšu un košu krāsu veļai ieteicams izmantot šķidros vai gēlveida mazgāšanas līdzekļus.

Žāvējot gultasveļu žāvēšanas mašīnā, nevajadzētu izmantot augstas temperatūras režīmu. Tumšu un košu veļu nav ieteicams žāvēt veļas žāvētājā.

Interesants fakts!

Segu ražotāji izpētījuši, kāpēc sievietes un vīrieši labprāt guļ katrs zem savas segas. Vīriešiem miegā ir karstāk, sievietes ir salīgākas – vienā un tajā pašā telpā sievietei gribēsies siltāku segu nekā vīrietim.