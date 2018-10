Apģērba kopšanas simboli – vai zini, ko tie nozīmē?

Nenoliedzami – apģērbam ir liela nozīme mūsu ikdienā, tādēļ svarīgi ir arī par to pienācīgi rūpēties. Ja nesen iegādātais apģērbs pēkšņi zaudējis savu formu, krāsu vai izmēru, mēdzam vainot veļas mašīnu vai veļas žāvētāju, taču izrādās - visbiežāk vainīga ir nevis pati ierīce, bet gan nepareizs un audumam nepiemērots mazgāšanas un žāvēšanas veids. Apģērba kopšanas simboli uz etiķetes norādīti ne bez iemesla un paskaidro, kā kopt apģērbu, lai tas kalpotu pēc iespējas ilgāk. Bieži vien, iegādājoties jaunu apģērbu, mēdzam uzreiz atbrīvoties no etiķetēm, tās nogriežot un izmetot papīrgrozā - eksperti iesaka to tomēr nedarīt un vismaz uz kādu laiku etiķeti saglabāt, jo informācija par apģērba kopšanu ātri vien tiek aizmirsta.

Kā mazgāt?

Mazgāšanas simbolu apģērbu kopšanas etiķetē atpazīt ir visai viegli – parasti attēlota bļoda ar ūdeni un ieteicamo mazgāšanas temperatūru. Taču, ja zem simbola redzama viena vai divas horizontālas līnijas, tad veļa jāmazgā īpaši saudzīgi. Šādu simbolu visdrīzāk redzēsi uz smalku audumu apģērbu etiķetēm – blūzēm, kleitām, vilnas džemperiem.

Pievērs uzmanību, vai ierīcei piešķirts Woolmark sertifikāts - tas garantē, ka ierīcē var droši mazgāt un žāvēt vilnas džemperus, kurus līdz šim mazgāji ar rokām.

Foto: Publicitātes foto

Vai var žāvēt veļas žāvētājā?

Ja uz etiķetes redzi kvadrātu ar apli tā vidū, tad zini – šo apģērbu droši var žāvēt veļas žāvētājā. Paturi prātā, ka jāizvēlas audumam atbilstoša žāvēšanas programma - džinsiem iesakām izvēlēties speciāli džinsa audumam paredzētu programmu, smalkveļai – īpašu zīda programmu, savukārt kokvilnas apģērbam piemērotāka būs žāvēšana kokvilnas audumam paredzētā programmā. Ja simbols papildināts ar vienu vai diviem punktiņiem centrā, tad ražotājs iesaka izvēlēties kādu konkrētu programmu – žāvēšanu saudzīgajā vai universālajā režīmā.

Reizēm pie simboliem var atrast arī kvadrātu ar nelielu loku tajā, kas nedaudz atgādina drēbju pakaramo, - šādu apģērbu ieteicams žāvēt uz drēbju pakaramā. Savukārt, ja loka vietā redzama horizontāla svītra, tad apģērbam piemērotāka būs žāvēšana izklātā veidā. Tiesa gan – ja jums mājās ir veļas žāvētājs ar DelicateCare sistēmu, tad arī šādus apģērbs žāvēt ir itin viegli. Pielāgotas kustības veļas žāvētājā izklāj apģērbu veļas tilpnē, imitējot žāvēšanu izklātā veidā, turklāt tiek pielāgots arī veļas tilpnes rotēšanas ātrums.

Foto: Publicitātes foto

Kā gludināt?

Tāpat kā mazgājot un žāvējot, arī gludinot apģērbu ir jābūt īpaši vērīgam un jāņem vērā auduma īpatnības. Gludināšanas simbols ir gludeklis, un, ja tas ir pārsvītrots, tad apģērbu gludināt nav ieteicams. Savukārt gludekļa simbolā redzamie punkti apzīmē temperatūru, kādā ieteicams apģērbu gludināt. Trīs punkti simbola vidū nozīmē, ka apģērbu ieteicams gludināt augstā temperatūrā līdz 200 grādiem, savukārt viens punkts apzīmē līdz 110 grādiem augstu gludināšanas temperatūru. Jāpiebilst, ka veļas žāvētājs ar pielāgotām veļas tilpnes kustībām krietni vien atvieglos arī gludināšanas procesu, jo pielāgotas kustības neļauj apģērbam žāvēšanas laikā saburzīties, savukārt īpaši mitruma sensori neļauj apģērbu pāržāvēt - šādā ierīcē žāvēta veļa būs jāgludina minimāli.

Foto: Publicitātes foto

Reklāmas raksts sadarbībā ar Electrolux.