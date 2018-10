Duša vai vanna: kā atrast kompromisa variantu?

Tomēr tie visi ir tikai mīti un stereotipi. Jauninājumi santehnikas jomā vannas istabu dažu desmitgažu laikā ir izmainījuši līdz nepazīšanai. Pat dušas sistēmas vannas istabu var pārvērst par īstu ērtības, komforta un atpūtas oāzi. Līderi santehnikas iekārtu inovāciju radīšanā viennozīmīgi ir Vācijas ražotāji. Tieši viņi nosaka dizaina modi un sērijveida ražošanā ievieš jaunākās tehnoloģijas, bet par saviem izstrādājumiem saņem visvairāk prestižu balvu. Šogad pat deviņu starptautisko dizaina konkursu komisijas locekļi Vācijas santehnikas kompānijas Grohe izstrādāto dušas sistēmu Smart Control vienprātīgi atzina par uzvarētāju, pateicoties tās dizainam un inovācijām.

Foto: Publicitātes

Un, kaut gan dušas sistēma nav nedz viedtālrunis, nedz automobilis, tehnoloģiju entuziasti un dizaina cienītāji vannas istabā vēlas ne tikai komfortabli nomazgāties, bet arī atpūsties pēc dienas darbiem un uztraukumiem. Tātad, par ko tieši Smart Control saņem tādus vētrainus aplausus? Šī ir zemapmetuma tipa dušas sistēma. Svarīgi tam pievērst uzmanību, jo, arī izvēloties dušas sistēmu, būtība slēpjas detaļās. Zemapmetuma dušas sistēmas vizuāli mazāk noslogo vannas istabas telpu, ietaupa dažus centimetrus, bet to kopšana no netīrumiem un kaļķiem ir daudz vienkāršāka. Mīnusi? Remonts un naudas izdevumi, kad saplīst caurules vai sāk pilēt ūdens.

Tomēr šķiet, ka Grohe santehnikas izgatavotāji ir gaidījuši šo jautājumu un ir gatavi garantēt, ka šādas problēmas pastāv tikai teorētiski, bet, lai tiešām nerastos nekādas šaubas, Smart Control ir iemontēta speciāla blīvēšanas sistēma, kas papildus aizsargā pret ūdens noteci vai vēl sliktāk – noplūdi. Vai uzticēties vāciešu garantijām un Made in Germany goda vārdam – katram nāksies lemt pašam. Ja tomēr tas nav pietiekami pārliecinoši vai nav nekādas vēlmes no jauna remontēt pirms mēneša ierīkoto vannas istabu, kompānija no oktobra piedāvās arī uz sienas stiprināmo Smart Control versiju ar vairāku pozīciju stacionāro dušas galvu, ērtu rokas dušu un termostatisko, funkcionālo plauktiņa formas jaucējkrānu.

Pogas, kas spēj vairāk!

Lietotājs droši vien vispirms grib saņemt atbildes uz diviem jautājumiem: ko šī dušas sistēma var un kā to vada?

Foto: Publicitātes

Atkarībā no modifikācijas Smart Control ir vairāki dušas galvas ūdens plūsmas režīmi un atsevišķa rokas dušas galva. Iespējams izvēlēties ierasto un masāžas ūdens plūsmu – tam būtu jāmīkstina pat rūdītu vannas cienītāju sirdis. Proti, var ne tikai nomazgāties, bet arī noskalot uzkrātās dienas raizes vai vismaz uz īsu brīdi par tām aizmirst. Vai tas visbiežāk arī nav iemesls, kāpēc tik ilgi mērcējamies ūdenī? Smart Control kā visas mūsdienīgās, arvien populārākās dušas sistēmas vada ar pogām, ar kurām daudz ērtāk nekā ar svirām ieslēgt un izslēgt ūdens plūsmu vai mainīt režīmus. Šādi tiek patērēts ievērojami mazāk ūdens. Turklāt Smart Control ir aprīkota arī ar pogām vadāmu dušas sistēmu. Kompānija ir ieviesusi moduli Grohe Rapido Smartbox, ar kuru var ne tikai palaist un apturēt ūdens plūsmu, bet arī noregulēt tās stiprumu.

Šis modulis vadību padarījis vienkāršu un pat intuitīvu – it kā regulētu nevis ūdens plūsmas stiprumu un temperatūru, bet meklētu mīļākās radio stacijas frekvenci, sēžot automobilī. Šķiet, kompānijas tehnologi un dizaineri, izstrādājot Smart Control, pastāvīgi atkārtojuši slavenā vācu modernisma pamatlicēja, arhitekta un dizainera Mīsa van der Roes frāzi: “Mazāk ir vairāk.” Rezultātā tika izveidota dušas sistēma ne tikai dizaina cienītājiem vai tehnoloģiju entuziastiem, bet gan katram no mums. Pat tiem, kuri vēl arvien sapņo par vannas priekiem.

