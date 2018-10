VIDEO: padomi, kā rūpēties par bērnu apģērbu

Noderīgi ikdienā Karlīna Timofejeva

Mazuļa ādai nepieciešamas īpašas rūpes un aizsardzība, tādēļ svarīgi gādāt ne tikai par to, lai bērna apģērbs būtu no dabīgiem materiāliem, bet arī tiktu atbilstoši kopts. Bērna apģērbam nederēs veļas mazgājamais līdzeklis, ar kuru mazgājam savas drēbes. Tāpat jebkurš jauns apģērbs ir kārtīgi jāizmazgā un jāizžāvē pirms vilkšanas mugurā. Kā to izdarīt pēc iespējas saudzīgāk? Skaties video