Kaķi bieži cieš no zobu slimībām. Jo īpaši tās skar šķirņu pārstāvjus, kurām raksturīgi visai nelīdzeni zobi, piemēram, siāmiešus, persiešus un Persijas šinšillas krāsojuma kaķus.

Zobu problēmas var izraisīt arī infekcijas slimības, piemēram, kaķu imūndeficīta vīruss, kaķu leikēmijas vīruss un kaķu kalicivīruss. Tomēr galvenais skaidrojums tam, kāpēc mūsdienās mājdzīvniekiem ir slikti zobi, iespējams, meklējams uzturā.

Ražotāji apgalvo, ka sausā pārtika un kraukšķīgie cepumiņi tīra plēsēju zobus, taču tā nav taisnība.

Daba paredzējusi, ka dzīvniekiem jākošļā neapstrādāta pārtika, kas ir bagātīga ar vitamīniem, minerālvielām un fermentiem. Lielākā daļa veikalos nopērkamās mājdzīvnieku barības gatavota no sastāvdaļām, kurām nav gandrīz nekādas uzturvērtības. Vērtīgo vielu mazumiņš, kas ir dažās sākotnējās izejvielās, tiek iznīcināts ražošanas procesā, kad produktus apstrādā lielā karstumā.

Ražotāji apgalvo, ka sausā pārtika un kraukšķīgie cepumiņi tīra plēsēju zobus, taču tā nav taisnība. Savvaļā, plosot laupījuma sīksto ādu un sagraužot kaulus, dzīvnieku zobi tiek tīrīti gluži kā ar zobu suku. Tā dabīgi tiek novērsta zobakmens veidošanās, turpretim lielākā daļa veikalos nopērkamās pārtikas ir jau teju vai sakošļāta dzīvnieka vietā. Faktiski pat rodas gluži pretējs efekts, proti, pārtika pārtop tādā kā līmē, kas pielīp pie zobiem, veicinot to bojāšanos. Slikta pārtika arī izraisa halitozi (smakojošu elpu), jo tā zarnās pūst un, kaķim elpojot, no mutes izdalās nepatīkama smaka.

Dažas no visbiežāk sastopamajām kaķu zobu slimībām ir gingivīts (smaganu iekaisums), periodontīts (smagāks iekaisums, kas skar smaganas un zobu pamatni) un čūlainais gingivostomatīts (smags un hronisks smaganu un gļotādas iekaisums), kā arī zobu lūzumi traumu vai žokļa anomāliju dēļ.

Simptomi var būt dažādi – asiņojošas smaganas, slikta elpa un zobakmens, apetītes zudums, nespēja sakopt savu kažociņu, uzmācīga ņaudēšana, nemitīga mutes aizskaršana ar ķepām, siekalošanās un sejas daļas pietūkums.

Zobu problēmas ir noteikti jārisina, jo tās ne tikai rada sāpes, bet var arī postoši ietekmēt kaķa veselību kopumā. Baktērijas no inficētajiem zobiem un smaganām var nonākt asinsritē un bojāt nieres un sirdi. Zobu problēmas arī nomāc imūnsistēmu un padara dzīvnieku uzņēmīgāku pret citām deģeneratīvajām slimībām. Tāpēc, ja rodas aizdomas, ka jūsu kaķim ir kādas ar zobiem saistītas problēmas, neatlieciet veterinārārsta apmeklējumu! Arī paši varat daudz darīt, lai pasargātu dzīvnieku no zobu bojāšanās.

Profilakse

Atšķirībā no daudzām citām kaķu veselības problēmām zobu slimības gandrīz pilnībā ar dažādiem dabīgiem līdzekļiem var novērst mājās.

Barojiet kaķi ar neapstrādātu pārtiku

Ja iespējams, barojiet savu mājas mīluli ar neapstrādātu pārtiku, kas bagātīgi satur vērtīgas uzturvielas. Lai novērstu zobakmens veidošanos, regulāri dodiet sunim un kaķim gaļas veikalā iegādātus neapstrādātus kaulus, tikai pārliecinieties, vai tie nav trausli un nesalūzīs asās šķēpelēs. Suņiem es parasti iesaku jēra vai teļa stilbu kaulus, bet kaķiem – vistu kaulus.

Vienmēr pieskatiet dzīvnieku, kamēr tas grauž kaulus, lai laikus pamanītu, ja atšķēlies kāds sīks, ass gabaliņš, kuru mīlulis varētu nejauši norīt. Varat dot kaķim arī neapstrādātus vai tvaicētus dārzeņus – arī tas palīdzēs novērst zobakmeni.

Kā alternatīvu varat izmēģināt veterinārajās aptiekās nopērkamu īpašu sauso barību, kas ļauj uzturēt labu zobu veselību. Šajā barībā ir vairāk dārzeņu šķiedru, nekā parastajā dzīvnieku barībā. Šķiedras it kā aptver zobus un novērš pārtikas daļiņu pielipšanu vai arī norīvē zobakmeni, kad dzīvnieks tajās iekožas.

Tīriet viņam zobus

Dzīvnieki reti ar prieku ļauj, lai viņiem tīra zobus, taču nepadodieties un centieties to darīt divas reizes nedēļā. Ir daudz dažādu, īpaši kaķiem paredzētu zobu suku, tostarp, piemēram, “pirkstu sukas”, ko varētu vieglāk izmantot nekā tradicionālā dizaina zobu sukas.

Nekad netīriet kaķa zobus ar cilvēkiem paredzētu zobu pastu, bet izmēģiniet kādu no daudzajām speciāli kaķiem izstrādātajām pastām un geliem, turklāt labāk izvēlēties no dabīgām sastāvdaļām gatavotu līdzekli.

Ja kaķis neparko neļauj jums notīrīt zobus, izmēģiniet īpašu higiēnisko želeju. Tas satur vairākus fermentus, kas palīdz novērst aplikumu un sliktu elpu. Līdzekli vislabāk uzklāt ar zobu suku, taču var to arī iespiest kaķim tieši mutē vai uzspiest uz ķepas un ļaut, lai viņš to nolaiza.

Vēl viens labs līdzeklis ir pulveris, ko var katru dienu pārkaisīt sava mīluļa maltītei. Tas ir gatavots no brūnajām jūraszālēm Ascophyllum nodosum, kas tiek uzskatītas par ļoti efektīvu mutes dobuma veselības uzturēšanas līdzekli.

Pārbaudiet kaķa zobus

Regulāri pārbaudiet kaķa mutes dobumu, lai laikus konstatētu zobu problēmas vai simptomus. Regulāri apmeklējiet arī veterinārārstu, kurš jebkuras problēmas palīdzēs novērst jau agrīnā posmā.

Ārstēšana

Parasti kaķiem agrīnu gingivītu un vieglu periodonta slimību ārstē, vienkārši notīrot un nopulējot zobus. Taču tas jādara vispārējā anestēzijā, kam var būt blaknes. Citu slimību gadījumos var nākties veikt rentgenu, ārstēt zobu kanālus vai pat izraut zobus.

Kaķiem zobu problēmas var novērst arī ar dažādām citādām papildinošām un alternatīvām terapijām, piemēram, homeopātiju.

Vienkāršs zobu tīrīšanas līdzeklis ar salviju

Salvija ir efektīvs līdzeklis, kas var palīdzēt novērst suņiem un kaķiem dažādas mutes, ādas un gremošanas problēmas. Salvija lieliski notīra zobus un novērš gingivītu, jo satur ēterisko eļļu, kurā ir daudz tujona, kam piemīt antibiotiskas un antiseptiskas un pretmikrobu īpašības.



Izmēģiniet šo vienkāršo līdzekli kā zobu pastu, ar ko iztīrīt jūsu mājas mīluļa zobus.

1. Ielieciet krūzē sauju svaigu salvijas lapu un aplejiet ar vārošu ūdeni.

2. Ļaujiet uzlējumam 10 minūtes ievilkties. Nogaidiet, kamēr atdziest.

3. Iepriekš iegādājieties bērnu zobu suku vai speciālu dzīvnieku zobu suku un iemērciet to atdzesētajā salvijas tējā.

4. Saudzīgi notīriet suņa vai kaķa zobus un smaganas.



Avots: You Can Heal Your Pet, Hay House, 2015