Brīvdabas muzejā notiks Mūsdienu amatniecības festivāls 2018

Gardēži festivāla laikā varēs nogaršot mūsdienīgus un radošus gardumus no latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu tradicionālās virtuves. Festivāls šogad ir audzis un pulcēs jau 140 dažādu amatu meistarus (no kuriem 29 piedalīsies festivālā pirmo reizi), 30 pārtikas mājražotājus un viesus no kaimiņzemēm.

Foto: Publicitātes foto

Atšķirībā no etnogrāfiski tradicionālā Gadatirgus jūnijā, augusta festivālā tiek aicināti piedalīties Latvijas amatnieki, kas strādā ar visdažādākajām metodēm un materiāliem, savos darinājumos apvienojot amata prasmes, tehnoloģiju attīstības un mūsdienu dizaina elementus. Amatniecības izstrādājumiem jābūt kvalitatīviem un amatnieku pašu rokām darinātiem. Tiem jāapvieno skaistais ar derīgo: mākslinieciska patstāvība un amatnieciska varēšana. Festivālā pārstāvētajiem izstrādājumiem reizē jābūt gan spogulim mūsdienu sabiedrības pieprasījumam pēc unikāliem produktiem, gan jāveido apmeklētāju individuālā gaume un jāapliecina alternatīvas vienveidīgām masveida ražošanas izpausmēm.

Foto: Publicitātes foto

Vienlaikus ar Mūsdienu amatniecības festivālu notiks arī ceturtie Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki. Divās dienās teātra mīļotāji no visas Latvijas izspēlēs 16 dažādas izrādes, kas tiks rādītas gan uz brīvdabas estrādēm, gan etnogrāfiskajās sētās, tā pietuvinot darbības vidi dokumentālai ticamības izjūtai. Teātra svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Brīvdabas muzeju.

Festivāla viesiem bez papildu maksas būs iespējams apmeklēt teātra izrādes, kā arī izstādi “Vidzemes podnieka Gustava Ozoliņa mantojuma izpēte un aktualizēšana mūsdienās” (Izstāžu zālē), kas tapusi sadarbībā ar Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu, izstādi “Mūsu 100 tautumeitas Latvijas simtgadei” (Hernhūtiešu saiešanas namā) un muzeja ekspozīciju.

Foto: Publicitātes foto

Noderīga informācija festivāla apmeklētājiem:

• Apmeklētāju ērtībai biļetes ir iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā “Biļešu paradīzes” biļešu tirdzniecības vietās un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Muzeja kasē biļetes uz pasākumu būs pieejamas tikai pasākuma dienā.

• Visiem rīdziniekiem iesakām doties uz festivālu, izmantojot sabiedrisko transportu. Rīgas satiksme ir nodrošinājusi papildus reisus festivāla dienās. Aktīvākos dalībniekus aicinām izmantot veloceliņu “Centrs – Berģi”. Autovadītāju ērtībai būs iespējams novietot transportu bez maksas Brīvības gatves abās pusēs posmā no Juglas ezera līdz Berģiem. Muzeja stāvvietas ir bez maksas.

• Ieeja festivālā noritēs no Galvenās ieejas (Brīvdabas ielā 21) un Rietumu vārtiem. Muzejs apmeklētājiem festivāla laikā būs atvērts no plkst. 10:00 līdz 20:00 (no 17.00 - 20.00 ieeja muzejā tikai no Galvenajiem vārtiem).

• Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejā ir bez maksas. Ieejas maksa skolēniem 1,40€, pilna laika studentiem 2,00€, pensionāriem 2,50€, pieaugušajiem 4,00€. Ģimenes biļete (1 līdz 2 pieaugušie + 1 līdz 4 bērni līdz 18 gadu vecumam) 8,50€.

• Mājdzīvniekus lūdzam šoreiz atstāt mājās.

• Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts.