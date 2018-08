Kā aiztaupīt satraukumu un sarīkot sirsnīgu ballīti – vienkārši, bet noderīgi padomi no pasākumu aģentūras un jaunāko tehnoloģiju izmantošanas idejas

Tie laiki, kad kopābūšana asociējās ar dūšīgām rasolu, kažokā ieslēptu siļķu un kūpošu karbonāžu bļodām, vēlreiz un vēlreiz pārlapojot ģimenes fotoalbumus, pamazām paliek pagātnē, tā vietā nākot apjausmai, ka svarīgākais ir patīkami pavadīts laiks un spēja radīt interesantus svētkus visu paaudžu viesiem.

Apkopojām dažus vienkāršus, bet noderīgus rīkus, kas nemaksā neko, bet var sniegt daudz jautrības, ietaupīta laika un naudas.

Sagatavošanās

Šis rīks ir visai pazīstams un plaši lietots – ja vien tās nav kāzas, kristības vai kāds cits ārkārtīgi nozīmīgs pasākums, kuram parasti rada personalizētus ielūgumus, nav vajadzības tērēt laiku, katru viesi apzvanot un informējot individuāli.

Šim nolūkam labi kalpo “Event” jeb “Pasākumi” funkcija sociālajā tīklā “Facebook”. Ar šo funkciju var izveidot kā publisku, tā privātu pasākumu; norādīt norises laiku, adresi, durvju kodu, kā arī citu praktisku un organizatorisku informāciju.

Tādā veidā būs viegli uzzināt, kurš tiek, bet kurš ballītē ierasties nevarēs – viesi šo informāciju varēs atzīmēt. Funkcija ir ļoti ērta arī tāpēc, ka, rodoties neparedzamiem apstākļiem, pasākumu var papildināt ar jaunāko informāciju, kā arī vēlāk ielikt saiti uz “mākoni”, kur viesi var lejupielādēt ballītes fotogrāfijas.

Darāmo darbu saraksts. Katram dzīvē vismaz reizi ir lielveikalā ir nācies secināt, ka rūpīgi veidotais pirkumu saraksts ir palicis mājās un nekas cits neatliek, kā vien paļauties uz savu atmiņu.

Par laimi, mūsdienas ir parūpējušās arī par tik elementāriem dzīves sīkumiem kā darāmo uzdevumu sarakstu lietotnes. Tās ir pieejamas daudz un dažādas, atliek vien izvēlēties.

Var izmantot, piemēram, “Wunderlist”, kuru var sinhronizēt ar visām ierīcēm, kā arī piešķirt pieeju citiem cilvēkiem, tādā veidā sadalot un deleģējot paveicamos uzdevumus.

Aktivitātes

Ideju par to, ko darīt un kā izklaidēt viesus pasākumā, ir ļoti daudz. It kā šķiet, ka atliek vien interneta pārlūkā ierakstīt dažus atslēgvārdus, un visa plašā ideju pasaule būs rokā, tomēr reizēm to realizēšanai nepieciešams pārāk daudz palīglīdzekļu, kurus ne vienmēr ir laiks sagatavot.

Arī šeit talkā var nākt viedtālrunis, kurā atliek vien lejupielādēt lietotni, izpētīt noteikumus un mesties jautrībā:

“Izdziedam 100”: šī aktivitāte sagādās ne tikai jautrību, bet pavisam noteikti radīs emocionālu un pat nostalģisku gaisotni, turklāt patiks visām paaudzēm, kā arī radīs iespēju sirsnīgi apsveikt Latviju simtgadē, kopīgi izdziedot gan leģendāras vecvecāku jaunības laiku gabalus, gan jaunāko laiku populārākās dziesmas, kas vēlāk jau veselā kopdziesmā tiks pasniegts Latvijas Nacionālajai bibliotēkai kā dāvana valsts simtgadē.

Lietotnē var ne tikai noklausīties dziesmas, bet arī tās iedziedāt, ierakstīt un pievienot kopdziesmai. Princips daudz neatšķiras no karaokes, taču "Elektrum" simtgades projekta "Izdziedam 100" atšķirība ir tajā, ka tiek radīts arī kas paliekošs, muzikāla dāvana savai valstij apaļajā jubilejā.

Dziesmu vārdi pašiem no galvas nebūt nav jāzina, tāpat tie nav jāmeklē internetā un jādrukā – tas visi, kā arī informācija par pašu dziesmu un tās autoriem, atrodama lietotnē, kurā var noklausīties arī citu tautiešu iedziedātos gabalus.

Kautrējies, jo neesi profesionāls dziedātājs? Tas nekas, reti kurš tāds ir! Un kas var būt jautrāks par bariņā izdziedātu “Kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, tas ar cisu maisūūūūū!”

Minēšanas spēles un “mēmie šovi”: tie ballītēs vienmēr iet uz urrā, turklāt patīk visa vecuma viesiem. Mūsdienās atrisināta arī tāda nianse kā kartīšu sarakstīšana un tēmu izdomāšana.

Atliek vien lejupielādēt “Heads Up!” vai “Charades” (daļa funkciju un tematu bez maksas, daļa par papildu samaksu), izvēlēties tēmu un mesties minēšanas azartā. Palīdzēt omei ar tulkošanu no angļu valodas var deleģēt ballītes jaunos gudriniekus.

Mīļāko dziesmu saraksts: pirms pasākuma var lūgt viesus iesūtīt dažas savas mīļākās dziesmas un lietotnēs “Spotify” vai “Youtube” izveidot atskaņošanas sarakstu – arī šī aktivitāte patiks kā jauniem, tā pieredzējušiem, jo mīļākās dziesmas ir katram no mums, turklāt šis būs labs veids, kā tuvāk iepazīt vienam otru.

Ēšana

Reti kurš mūsu dienās vairs ir gatavs 12 stundas pavadīt virtuvē, mizojot kartupeļu kalnus, vai ne? Tā vietā ir virkne veidu, kā nemanāmi, nemanāmi radīt jautrību un mazliet uzvelt atbildību arī uz citu pleciem:

“Pagatavo pats” ballīte: atliek vien sarūpēt sastāvdaļas un ļaut viesiem uzcept pašiem savas vafeles, kuras apziest ar zemeņu zapti; izveidot pašiem savus salātus; uzcept pašam savu karstmaizi vai sablendēt pašam savu smūtiju.

Te gan jāņem vērā, ka ik pa brīdim var nākties mazgāt blendera krūzi un pie tostera var izveidoties garāka rinda, tomēr pluss šādam pasākumam ir tas, ka tādā veidā izdosies izdabāt visām kulinārajam gaumēm un nebūs jādomā, ka kāds ir vegāns, kādam negaršo tomāti, bet vēl kāds netuvojas ēdienam, kurā ir sīpoli.

Galvenais sarūpēt gana daudzveidīgas sastāvdaļas, no kurām, piemēram, sieru vai uzgriežamo gaļu var palūgt sagriezt jau lielveikalā, un gardas mērces, ko uzliet vafelēm, salātiem u.c. cienastiem.

A post shared by 415 Catering (@415catering) on Aug 1, 2018 at 11:57am PDT

Ēdiena pasūtīšana: vēl viens veids, kā parūpēties par katra atnākušā kulinārajām iegribām un nepavadīt garas stundas pie plīts, ir ēdiena pasūtīšana, piemēram, “Wolt” vai “Foodout” lietotnēs. Arī ēdiena izvēle, pasūtīšana un sagaidīšana var izvērsties kā jautra aktivitāte.

Lai galds pavisam nav tukšs, iepriekš var sarūpēt veselīgas uzkodas, kuru idejas viegli var smelties sociālā tīkla “Instagram” mirkļbirkās: ballīšu uzkodas, veselīgas uzkodas, ballīšu ēdieni vai arī “Pinterest” lietotnē, kur var rakstīt atslēgvārdus, atlasīt un saglabāt interesantākās idejas, kā arī iegūt saiti uz ēdiena pagatavošanas recepti.

Dekorācijas

Arī te ļoti var noderēt jau pieminētie “Instagram” un “Pinterest", kur atliek vien ierakstīt interesējošos atslēgvārdus un smelties krāsainas idejas, tomēr reizēm ir vērts paļauties uz profesionāļiem.

To, cik svarīga ballītes panākuma atslēga ir dekorācijas, stāsta pasākumu organizēšanas uzņēmuma "ZANEL" vadītāja Zane Zālīte: "Viena no svarīgākajām pasākuma sastāvdaļām ir dekorācijas, kas ir pasākuma pirmais iespaids, tāpat kā par cilvēku, kuru satiec pirmo reizi, rodas iespaids, izraisot noteiktas emocijas un sajūtas. Nav svarīgi cik pasākums ir liels un apjomīgs, iespaids rodas pats no sevis. Protams, mūsdienās, ir pieejami un arvien populāri vairāki stili, kas veiksmīgi miksējas kopā, taču katrai publikai derēs kas noteikts un unikāli pieskaņots."

Foto: Publicitātes foto

"ZANEL" vadītāja uzsver, ka, lai pasākumā radītu īsto noskaņu, ir vajadzīgs profesionāļu skatījums, kas var radīt kopskatu, to iedzīvinot reālajā dzīvē. Citiem vārdiem sakot, tas ir cilvēks, kurš spēj "redzēt no malas", tāpēc Z. Zālīte iesaka izvēlēties pasākuma organizatorus, kas palīdz no visas lielās iespēju krātuves atlasīt labāko, izdevīgāko un atbilstošāko.

Par to, kā notiek sadarbība ar profesionāliem pasākumu organizētājiem, Z. Zālīte stāsta: "Sākotnēji tiek izskatītas klienta vēlmes, vīzijas vai gatavas vizualizācijas, taču no mūsu puses tiek sniegti ieteikumi, kas būtu jāņem vērā, noteiktā vietā, telpā, laikapstākļos un publikā. Ne vienmēr dārgs un aktuāls ir pats labākais, bet, kas ieguldīts ar smagu darbu un dārgo laiku, pavisam noteikti!"

Foto: Publicitātes foto

"Ir jauki, ka mums ir radi, draugi un uzņēmuma darbinieki, kas ir pilni entuziasma, lai pasākuma dekorēšanu uzticētu viņiem, taču tomēr, mūsuprāt, pasākuma būtība ir par to, lai svinētu un izbaudītu svētku prieku, tāpēc vienmēr iesakām nenoslogot pasākuma viesus, bet uzticēt to cilvēkiem, kas ir specializējušies savā jomā, ar pieredzi, labiem kontaktiem un piedāvājuma klāstu, kas spēs pielāgoties visos apstākļos," viņa norāda.

"Pasākuma organizatori parūpējas, lai klients var piepildīt savas ieceres, iekļaujoties noteiktajā budžetā, nodrošinot gatavu darba rezultātu, kam līdzi nāk krāšņas emocijas, atmosfēra un, protams, vēlāk tās ir paliekošas atmiņas," ieguvumus, pasākuma rīkošanai piesaistot profesionāļus, nosauc Z. Zālīte.

Raksts tapis sadarbībā ar "Elektrum".