Kā ietaupīt laiku mājas vai dzīvokļa tīrīšanā?

1. Iztēlojies, ka esi apteksne labā viesnīcā.

Iztēlojoties sevi apteksnes lomā un nosakot sev striktu darba laiku, piemēram, no plkst. 9 līdz 11, automātiski strādāsi efektīvāk, kā arī neļausies dažādām blakus nodarbēm. Vēl labāk, ja darbosies pēc konkrēta darbu saraksta – pietiek to uzrakstīt vienreiz un tad pēc vajadzības papildināt vai mainīt.

2. Tīri telpas pēc noteiktas sistēmas.

Tas nozīmē – vienmēr no augšas uz leju, proti, lielos vilcienos ņemot, noslauka putekļus no skapjiem, plauktiem u. tml., pēc tam izsūknē putekļus no dīvāna u. c. un pašās beigās izmazgā grīdu. Darbošanās pēc šīs vienkāršās sistēmas jūtami ietaupa laiku.

3. Izmanto laiku racionāli.

Piemēram, atsevišķus darbiņus vari paveikt tajos brīžos, kad ir garās reklāmas pauzes iecienīto TV filmu un raidījumu laikā, vai matu krāsas iedarbošanās laikā u. tml. Šajos brīžos vari pagūt sakārtot, teiksim, tualetes galdiņa atvilktni, salikt netīrās drēbes veļas mašīnā vai arī izņemt un izkarināt žāvēties jau izmazgāto veļu, glīti sarindot jau sen sajauktās grāmatas plauktā utt.

Lai gan pirmajā mirklī tā nešķiet, patiesībā šādos brīžos padarīti darbi arī manāmi saīsina mājas vai dzīvokļa uzkopšanas laiku.