"International Rīga" is a New Black

Lai nosvinētu terases atklāšanu, vasaras sezonas sākumu un gaidāmās pārmaiņas, restorāns International Rīga savus viesus aicināja uz vēl nebijušu pasākumu – “International is a New Black”. Tāpēc arī New, tāpēc arī New Black. Pasākuma gaitā it visur varēja redzēt melno krāsu, arī ēdienos. Restorāna šefpavārs speciāli šim pasākumam bija sagatavojis sešus dažādus ēdienus, kuru vienojošais elements bija melnā krāsa.

Taču melnā krāsa ēdienos nebija vienīgais pārsteigums, ko restorāns sagādāja saviem viesiem. Speciāli šim vakaram tika pieaicināta māksliniece Ieva Baumgarte, kura uz melna audekla radīja brīnumus – melno gleznu, kur līdz pat pašām beigām nevarēja saprast, kas gan tur beigu beigās sanāks. Arī restorāna viesi tika aicināti pievienoties melnās krāsas svinēšanai un uz pasākumu ierasties melnā apģērbā. Pasākumu apmeklēja ari Dailes teātra aktieri Dārta Daņeviča un Niklāvs Kurpnieks, kā atzīst pati Dārta, tad melnā krāsa ir viena no viņas mīļākajām krāsām.

Restorāns International Rīga stāsta, ka šis pasākums bija kā ievads restorāna pārejai uz jauno ēdienkarti, ko restorāna viesi varēs baudīt jau sākot ar 20.jūliju. Turklāt šis nav vienīgais pasākums, kas ieplānots tuvākajā laikā.

Restorāns International Rīga ir pazīstamas restorānu grupas Resto-Rātors pamatlicējs. Tas dibināts 2012. gadā un uzreiz iekaroja Latvijas restorānu topa augšgalu. Saviem viesiem restorāns piedāvā unikālu koncepciju – pareiza izmēra porcijas par saprātīgām cenām. Tādā veidā uz restorānu droši var doties gan cilvēki, kuri vēlas izbaudīt ko patiesi izsmalcinātu, gan arī cilvēki, kuri gluži vienkārši vēlas kārtīgi izbaudīt dienas galveno maltīti. Turklāt ar šādu koncepciju ikvienam apmeklētājam ir izvēles brīvība un iespēja izbaudīt garšu daudzveidību vienā apmeklējuma reizē.

Restorāns saviem viesiem piedāvā ne tikai dažādas garšas, bet arī dažādu tradīciju un tendenču apvienojumu. Restorāna šefpavārs Andrejs Smatčenko iedvesmojas no starptautisku virtuvju labākajām tradīcijām un to apvieno ar mūsdienīgām gatavošanas tehnoloģijām. Līdz ar to sanāk neierasts mikslis – tradīcijas, kas apvienotas ar mūsdienām, un neaizmirstams restorāna apmeklējums garantēts!

Reklāmas raksts sadarbībā ar International Rīga