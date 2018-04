Pirmā palīdzība pie aizsērējuma: 3 soļi

* Iespējams, lai iztīrītu aizsērējumu, pietiks ar dažām vienkāršām un caurulēm nekaitīgām darbībām. Ja caurules ir no metāla, ielej ūdensnotekā verdošu ūdeni, ja tās ir plastmasas – 20 minūtes laid karstu ūdeni no krāna.

* Ne pārāk lielam netīrumu korķim vajadzētu noskaloties kanalizācijā. Pārbaudi rezultātu, patecinot ūdeni. Ja nepalīdz, ķeries pie nākamā paņēmiena: glāzē ūdens izšķīdini pusi krūzes rupjā sāls un krūzi sodas, maisījumu ielej notekā, pagaidi 5–10 minūtes un ar vantūzi izpūt aizdambējumu. Pēc tam izskalo caurules ar ūdeni.

* Ja ir putekļsūcējs ar izpūšanas funkciju, notin putekļsūcēja cauruli ar drānu tā, lai tā cieši iegultos notekas atverē, – spēcīgā gaisa plūsma izspiedīs aizsērējumu. Ja visi šie līdzekļi nepalīdz, tas nozīmē, ka aizsērējums pārvērties par blīvu un lielu korķi un nepieciešama nopietnāka darbība.

Īsais santehniķa kurss: trose un vantūzis

* Mehāniskā ūdenscauruļu tīrīšana ļaus likvidēt aizdambējumu. Mājas apstākļos pirmās palīdzības līdzeklis ir vantūzis. Izlietnē ielaid nedaudz ūdens, cieši piespied vantūzi notekai un uzspied – rodas hidraulisks spiediens, tā iedarbībā korķim jāsašķīst un ūdens plūsmai viss jāaizskalo. Tāda cauruļu tīrīšana ir viegla un ekonomiska, diemžēl vantūzis nepalīdzēs pārāk cieša un veca aizsērējuma gadījumā.

* Ja ir dubultā izlietne, būs nepieciešami divi vantūži, kas jāizmanto vienlaikus, – tīrot noteku vienā izlietne, jāaiztaisa noteka arī otrā. Tas radīs lielāku uzsūkšanas spēku. Ja otra vantūža nav, aiztaisi otru noteku ar slapju drānu un piespied to ar roku.

* Ja virtuves izlietne stipri aizsērējusi, var izmantot speciālu santehnisko trosi, kas izgatavota no tērauda un aprīkota ar rokturi darba atvieglošanai. Troses otrā galā ir vai nu spirāle, vai birstīte. Ierīci ievieto caurulē un ritina. To var darīt kā virzienā no sevis, virzot aizsērējumu resnajā kanalizācijas caurulē, vai arī ritinot uz sevi, velkot korķi ārā. Tīrot ar trosi, periodiski izlietnē jāpalaiž ūdens, lai plūsma aizskalotu netīrumus.

Svarīgi! Tāda ūdenscauruļu tīrīšana vairāk piemērota metāla konstrukcijām, jo palīdz daļēji notīrīt arī rūsu no sieniņām, turpretī plastmasas caurules mehāniskais spiediens var sabojāt. Ja troses saimniecībā nav, palīdzēs parastais metāla pakaramais, no kura var izgatavot mini trosi. Apgriez to ar knaiblēm tā, lai izveidotās stieples galā būtu neliels āķis.

Soda, etiķis un Alka-Seltzer

Visizplatītākais tautas paņēmiens ir etiķis un soda: ieber notekā 150 gramus sodas, virsū uzlej tikpat daudz etiķa. Noteku noteikti aizver ar korķi, lai putas nenāktu uz āru. Kodīgās putas efektīvi sadala visdažādākos aizsērējumus. Ja mājās nav sodas, bet ir, piemēram, iecienītās pretpaģiru tabletes Alka-Seltzer, arī tas palīdzēs iztīrīt mēreni aizsārņotu sifonu. Iemet notekā dažas tabletes un uzlej 1 glāzi etiķa. Pēc 2 minūtēm stiprā strūklā palaid karsto ūdeni, lai palīdzētu aizskalot netīrumus. Šā līdzekļa bonuss – pazūd nepatīkamais aromāts izlietnē.

Kad nekas nepalīdz

Jāķeras pie sadzīves ķīmijas – vari izmantot gan pārbaudītus ķīmiskos līdzekļus (Krots un citus), gan iedarbīgus tautas līdzekļus. Tos izvēlies atkarībā no cauruļu materiāla un aizsērējuma veida. Pārsvarā izmanto universālus līdzekļus uz skābju savienojumu bāzes, kas viegli saēd jebkuras izcelsmes aizsērējumus.

* Sākumā caurulē obligāti ielej verdošu ūdeni un paturi 20 minūtes, pēc tam pievieno tīrošo līdzekli uz vairākām stundām vai pat visu nakti. Beigās visu noteikti izskalo ar aukstu ūdeni.

* Sadzīves ķīmijas līdzekļi lieliski šķīdina jebkurus aizsērējumus – no taukiem līdz rūsai. Tomēr atceries, ka sadzīves ķīmija ir agresīvs līdzeklis, tāpēc ar to jādarbojas uzmanīgi – jāstrādā cimdos un jāievēro visas ražotāja instrukcijas. Šķidrie līdzekļi iedarbojas maigāk un ir ērtāk lietojami.

* Ja neviens no aprakstītajiem veidiem nedarbojas, laiks izsaukt santehniķi. Visticamāk, aizsērējums atrodas pārāk dziļi un nav aizsniedzams ar parastajiem tīrīšanas līdzekļiem.

Profilaksei: lai virtuves caurules neaizsērētu pēc iespējas ilgāk, nelej izlietnē kulinārijas taukus saturošus šķidrumus, kā arī kafijas biezumus. Traukus pirms mazgāšanas ieteicams notīrīt no ēdiena paliekām. Notekā vari ievietot speciālu sietiņu, kas pasargā cauruli no lielākām ēdiena daļiņām. Regulāri veic profilaktisku tīrīšanu ar verdošu ūdeni vai vantūzi.