Gulaša varianti ir dažādi, tomēr galvenais, lai tiek bagātīgi pievienoti sīpoli, – lielākoties tikpat daudz kā gaļa –, un daudz maltas paprikas. (Foto: Shutterstock)

Vienkāršo ļaužu ēdiens gulašs un tā gatavošanas knifi. Vai gaļas gabaliņi vispirms ir jāapcep?

Garšīgi Iveta

Galēja "100 Labi Padomi"

No vienas puses, gulašs drīzāk būtu jādēvē par gujāšu – šis vārds ir tuvāks oriģinālajai izrunai un apzīmē gan kaut ko ganiem piederīgu, gan ēdienu, ko gatavojuši gani. Taču, no otras puses, pagatavošanas un produktu ziņā mums pazīstamāks ir tā dēvētais Vīnes gulašs (ar īso a), nevis pirmatnējais ungāru variants, kas raksturīgs klejotājtautām, – lielā katlā uz atklātas uguns vārīta vira no gaļas pārpalikumiem un tā dēvētajiem subproduktiem.