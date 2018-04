Laiks ievākt māllēpes: šī tēja noderēs visam nākamajam gadam

Māllēpe (Tussilago farfara L.) tulkojumā no latīņu valodas nozīmē – klepu izdzinošs. Tautas medicīnā to lieto plaušu iekaisuma, bronhīta, emfizēmas, astmas, tuberkulozes gadījumos kā palīglīdzekli, lai veicinātu atklepošanos, mīkstinātu klepu. Latviskais nosaukums augam cēlies no tā piesaistes mālainiem pakalniem.

Māllēpes ziedu kurvīšus vāc tikko tie atvērušies, vēlāk vākti ziediņi pēc izžāvēšanas pārvēršas pūkās un nav derīgi lietošanai. Lapas savukārt vāc jūnijā, kad tām vēl ir tūbaina virsma, pāraugušas lapas nav derīgas iekšķīgai lietošanai.

Dziedinošo novārījumu pagatavošana:

2 ēdamkarotes ziedu aplej ar glāzi karsta ūdens, ļauj ievilkties 30 minūtes. Lieto pa 1 ēdamkarotei 6-8 reizes dienā.

Ņem 3 ēdamkarotes sasmalcinātu lapu, aplej ar 3 glāzēm ūdens, vāra, kamēr atlikusi puse šķidruma, nolej. Lieto pa ēdamkarotei ik pēc 2-3 stundām akūta klepus vai astmas lēkmes gadījumā.

Avots: Artūrs Tereško “Dieva dārza ārstniecības augi”, 2014.

