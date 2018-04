PTAC brīdina par "Fieldmann" ķēdes zāģi

PTAC aicina patērētājus rūpīgi iepazīties ar to lietošanā esošā ķēdes zāģa identifikāciju un gadījumā, ja to rīcībā ir nonākusi šī prece, nekavējoties pārtraukt to lietošanu.

PTAC informē, ka saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu šajā atsaukumā minētais ķēdes zāģis ir uzskatāms par līguma noteikumiem neatbilstošu preci. Tas nozīmē, ka patērētājam ir jāvēršas pie komersanta, lai atgrieztu nedrošo preci un saņemtu par zāģi samaksāto naudu.

PTAC tirgus uzraudzības darbību rezultātā ir konstatējis, ka šo ķēdes zāģi patērētājiem piedāvāja vairāki internetveikali. Veikalu sarakstu var apskatīt šeit. PTAC aicina patērētājus vērsties pie tā komersanta, kur prece tika iegādāta. Vienlaicīgi, ja atsauktais ķēdes zāģis ir iegādāts kādā citā tirdzniecības vietā vai sarakstā neiekļautā internetveikalā, lūdzam papildus informēt par to PTAC pa tālruni 67388647 vai sūtīt informāciju uz e-pastu: pasts@ptac.gov.lv.