Kurus stādus izvēlēties - kailsakņu vai konteineros?

Kailsakņu ogulāju un augļu koku stādu galvenā priekšrocība ir to cena, kas būs būtiski lētāka nekā konteineru stādiem. Tiesa gan, kailsakņi galvenokārt stādāmi aprīlī, bet konteineru stādus var stādīt visu sezonu.

Kas jāielāgo kailsakņu stāda sekmīgai ieaugšanai:

•Vēlams iegādāto stādu tam paredzētajā vietā iestādīt tajā pašā dienā.

•Ja vieta augam nav sagatavota, bet ir vēlme tos iegādāties, rīkojas sekojoši: Lai kailsakņiem neiekalstu saknes, tās jāapstrādā ar šķidru māla un kūdras maisījuma putru. Kūdra piesaista ūdeni, bet māls neļauj izkalst sīkajām saknītēm. Ideālā variantā stādu ieliek arī maisā ar mitru kūdru. Šādi sagatavoti augi neiestādīti izturēs pat nedēļu.

•Ja stādīšanas vieta nav gatava un nav arī laika meklēt mālu, var rīkoties šādi: Ja starplaiks starp nopirkšanu un atgriešanos mājās nav lielāks par 2-3 stundām, stādu saknes uz pāris stundām iemērc remdenā ūdenī. Pēc tam līdz izstādīšanai slīpi pierok augsnē ar galotni uz dienvidu pusi.

•Speciāli sagatavotie kailsakņu stādi, kas ievesti no ārzemēm:

Ja šādi augi tiek piedāvāti veikalos, ziniet, - tur tie nonākuši izdzīvošanas priekšā, jo garajās kartona kastēs tie bieži ir jau izplaukuši un izstīdzējuši. Tādēļ vispirms tos uzmanīgi, nenolaužot izplaukušos pumpurus, atbrīvo no dekoratīvā kartona ietvara. Sakņu kamolu atbrīvo tikai izstādīšanas brīdī. Kamols sastāv no speciāla mitrumu un barības vielas saturoša maisījuma. Uzmanību! Kategoriski nedrīkst stādu izstādīt ar šo kamolu! Veidojot sakņu kamolu, saknes tiek maksimāli deformētas, lai tās aizņemtu vismazāko vietu un tilpumu. Deformētās saknes ieaug ļoti grūti, - stāds pat var iet bojā. Tādēļ saknes ogulājiem un augļu kokiem uzmanīgi jāatbrīvo no šī substrāta, visas saknes vispirms rūpīgi iztaisnojot un tikai tad stādu liekot stādīšanas bedrē. Pašas saknes vēlams samitrināt ar nelielu ūdens daudzumu un tikai tad apbērt ar bagātīgi salaistītu augsni. Tālāk virs sakņu kamola augsne var būt tikai mitra.

•Liels vainags no ārvalstīm ievestajam kailsaknim:

Ja iestādītam augļu kokam ir liels vainags, tad tas ir spēcīgi jāapgriež par ¾ daļām. Tas nepieciešams, lai izlīdzinātu sakņu masu ar virszemes zaru masu. Jāievēro, ka iesakņošanos un lielā zaru vainaga pabarošanu mazā sakņu sistēma vienlaicīgi nespēs nodrošināt.