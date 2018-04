Tagad rīdziniekiem būs jāmaksā 100 eiro mēnesī, bet ārpus galvaspilsētas strādājošiem – 50 eiro mēnesī. Daļai amatu pensionāriem un invalīdiem ir lielais atlaides – 9 eiro pusgadā vai 17 eiro gadā.

Ieņēmumiem noteikti griesti

Līdz pagājušajam gadam patentmaksas apmērs atkarībā no profesijas vai reģiona svārstījās no 43 līdz 100 eiro mēnesī. Tagad tās apmērs vienādots. Patentmaksa faktiski ir tas pats nodoklis, ko maksā jebkurš strādājošais, – fiksēts nodoklis, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu. Šogad 16. janvārī pieņemtie valdības noteikumi Nr. 28 nosaka to profesiju sarakstu, kas var izmantot patentmaksu. To var maksāt fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs, kuras ieņēmumi nepārsniedz 15 000 eiro gadā, kas nenodarbina citas personas un strādā šādās jomās:

* ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;

* apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;

* amatniecības izstrādājumu izgatavošana;

* floristika;

* fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi;

* skaistumkopšana;

* privātie mājsaimniecības pakalpojumi;

* mājas aprūpe.

Pensionāriem atlaides, bet ne visiem

Samazināto patentmaksu – 9 eiro pusgadā vai 17 eiro gadā – varēs maksāt pensionāri, 1. un 2. grupas invalīdi, ja viņu saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedza 3000 eiro un viņi nav reģistrējuši citu saimniecisko darbību.

Tomēr jāņem vērā, ka samazināto patentmaksu nepiemēros fotogrāfiem, videoierakstu, audioierakstu, skaistumkopšanas pakalpojumiem (piemēram, frizieris, kosmetologs, nagu kopšanas speciālists, parūku meistars, pirtnieks, stilists, tetovētājs, dekoratīvās caurduršanas meistars), jo darba tirgus analīze liecina, ka šajās profesijās ir liels skaits strādājošo, turklāt vidējā izpeļņa ir lielāka nekā citās patentmaksu profesijās. Līdz ar to nav pamata šīm grupām piemērot samazināto patentmaksu, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Kur vērsties ar iesniegumu

VID piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par patentmaksas maksāšanu izvērtēs iesniegumu un reģistrēs patentmaksas maksātāju. Ja tiks pieņemts lēmums par atteikumu, VID vienas darbdienas laikā par to informēs, nosūtot lēmumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi, vai VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Pieteikties patentmaksai var, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu; sūtot iesniegumu uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; veidlapu nosūtot pa pastu Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978; iesniegt pieteikumu klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā. Iesnieguma veidlapa atrodama internetā: vid.gov.lv sadaļā Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Veidlapas un iesniegumi.

Patentmaksu maksā teju 3000 cilvēku

VID datubāze liecina, ka līdz 1. februārim bija reģistrēti 2990 patentmaksas maksātāji, no tiem 800 ir samazinātās likmes maksātāji. Rīgā reģistrēti 1082 patentmaksas maksātāji, Pierīgā – 715, Kurzemē – 398, Vidzemē – 351, Zemgalē – 274, Latgalē – 170 patentmaksas maksātāji.

Kopumā visvairāk patentu – 427 – izsniegts fotogrāfiem, seko frizieri – 380, aukles – 217, nagu kopšanas speciālisti –208, grimētāji un kosmetologi – 142, amatnieki – 141 patents.

Visbiežāk kā patenta darbības vietu patentmaksas maksātāji norādījuši Rīgu – 1285 gadījumos, Liepāju – 157, Ķekavas novadu – 110 – un Valmieru – 99 patenti.