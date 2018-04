Sagatavosim balkonus un terases pavasarim

Pavasara vēstneši

Balkoni un mazās terases pilsētas ainavā ir kā pavasara vēstneši - atkāpjoties aukstumam, tajās parādās puķu kastes ar krāšņu pavasara ziedu klāstu, kas pēc nogurdinošās pelēkbaltās ziemas atstāj īpaši svaigu un uzmundrinošu iespaidu. Lai arī bieži vien balkona puķes tiek novietotas tā, lai tās priecētu garāmgājējus, tad šajā pavasarī izvēlies tādu puķu kasti, kas priecētu tevi, kad raugies uz to no istabas. Tādējādi varēsi izbaudīt pavasari daudz ātrāk.

No mākslīgajiem materiāliem gatavotās puķu kastes ir izturīgas pret laikapstākļiem, kā arī ļauj izstādīt aukstumizturīgos augus laukā jau agrā pavasarī. Aizraujošu rezultātu iespējams panākt arī ar jaunajām puķupodu sērijām, piemēram, SANDSTONE. Izvēlies modernu podu uz trīs kājām vai kādu no masīvajiem puķupodiem, kādus esam raduši redzēt uz lielajām terasēm. Risinājums, kas atšķiras no ierastā, ir arī labs iedvesmas avots, izvēloties puķu stādus. Tāpat neierasts risinājums pats par sevi būs pārsteidzošs dizaina elements. Tāpēc nevajag baidīties eksperimentēt.

Puķu podi WICKER (Foto: Publicitātes foto)

Puķu podi SANDSTONE (Foto: Publicitātes foto)

Pirmā rīta kafija dārzā vai uz terases

Kad augi ir atraduši savu vietu, tad nav vairs ilgi jāgaida tas laiks, kad rodas vēlēšanās malkot pirmo rīta kafiju uz balkona vai terases. Ja līdz šim savu balkonu vai terasi esi uzskatījis par pārāk mazu, lai mīkstai pasēdēšanai iegādātos dārza dīvānu, tad tagad vari sapņot daudz drosmīgāk, jo dažāda izmēra ērtu sēdekļu izvēle ir liela un plaša. Turklāt mūsdienīgie dizaina elementi ļauj izpausties katra individualitātei. Ja lielam stūra dīvānam nav vietas, tad labu risinājumu sniegs moduļu dīvāns, kuru iespējams radoši izkārtot atbilstoši balkona vai terases platībai. Laba doma ir arī dārza soliņš, kas neaizņem pārāk daudz telpas un rada vizuālu plašuma sajūtu.

Dārza mēbeļu komplekts DARCY (Foto: Publicitātes foto)

Vai varbūt tu alksti pēc stūrīša, kur paslēpties no vēja un ērti iekārtoties? Šajā gadījumā noderēs iekarams šūpuļkrēsls vai mīksts lielāka izmēra dārza krēsls ar augstu atzveltni. Iekaramā krēsla priekšrocība ir tā, ka zem tā paliek brīva vieta, kur novietot grozu ar žurnāliem vai plediem. Par labu atzveltnes krēslam savukārt runā tas, ka mīkstie krēsli ar augstu atzveltni nav īpaši izplatīti uz Latvijas terasēm un dārzos, tāpēc skandināviem raksturīgā izvēle neatstās vienaldzīgu nevienu, kas interesējas par interjeru.

Šūpuļkrēsls COCO (Foto: Publicitātes foto)

Šūpuļkrēsls PANGOLIN (Foto: Publicitātes foto)

Ja neatlaidīgi aukstā laika dēļ rīta vai vakara kafijas baudīšana ārā šķiet kā tāla nākotne, tad palīgā steigs gāzes sildītāji. Šāds ieguldījums noteikti atmaksāsies, jo vasaras pie mums ir bieži vien vēsas. Pateicoties gāzes sildītājam, vasaras vakari būs garāki arī Jāņos vai augustā, kad mitrā gaisa dēļ ārā būšana nav diez ko patīkama. Vēl lieliskāka sajūta ir tad, kad atklāj, ka vēl septembra beigās ir iespējams baudīt vakarus uz terases, jo sildītāja siltums ļauj pagarināt vasaru.

Gāzes sildītājs TOWER (Foto: Publicitātes foto)

Vasaras mēbeļu glabāšana

Izvēloties dārza mēbeles, līdzās izmēram der paturēt prātā arī ziemu, kas agrāk vai vēlāk atgriezīsies. Padomā, vai ziemā tev būs iespējams mēbeles novietot slēgtā telpā, vai arī āra mēbelēm būs jāpaliek turpat, kur vasarā.

Ja dārza mēbeles atradīsies cauru gadu uz balkona vai terases, tad ir svarīgi izvēlēties tādas mēbeles, kas izgatavotas no materiāla, kas izturīgs pret laikapstākļiem. Pītās plastmasas āra mēbeles atstās dabisku iespaidu, turklāt spēs izturēt kā lietu, tā arī vēju un sniegu. Turklāt mākslīgās pītās mēbeles ir vieglāk kopt - notīrot tās tik vien kā ar mitru lupatiņu, tās atkal atgūs svaigu izskatu.

Lai arī balkoni un mazākas terases bieži vien ir iekārtotas tā, lai virs tām kaut daļēji atrastos jumts, āra mēbeles no laikapstākļu ietekmes palīdzēs pasargāt arī marķīzes un saulessargi. Tiesa gan - lietus un vēja gadījumā kā marķīzes, tā saulessargus ir jānovāc, tomēr der atcerēties, ka dārza mēbeles ir jāsargā arī no pārāk intensīvas saules. Pasargājot vasaras mēbeles no izbalošanas, tiek pagarināts to mūžs un tādējādi ieguldījums atmaksājas vēl vairāk.

Saulessargs CAPRI (Foto: Publicitātes foto)

Ievēro šos ieteikumus un iepazīsties ar izvēli Home4you interneta veikalā. Transports Latvijas teritorijā ir bez maksas neatkarīgi no preces izmēra, svara un cenas. Iepazīsties arī ar HoReCa preču un mēbeļu izvēli.

HoReCa mēbeles (Foto: Publicitātes foto)

Dārza mēbeļu komplekts VIKI (Foto: Publicitātes foto)

Dārza mēbeļu komplekts EMILIA (Foto: Publicitātes foto)

