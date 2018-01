Alumīnija, saru vai kokosa šķiedru: kā izvēlēties piemērotāko kājslauķi?

Gan koka, gan flīžu, gan akmens grīdas virsmu visvairāk bojā sīkie akmentiņi un smiltis, ko apavi ienes iekštelpās. Koka un tekstila grīdas segumus maitā arī mitrums.

Tāpēc, lai kāds arī būtu grīdas segums iekštelpās, pareizi izvēlēts un uzstādīts kājslauķis par 80% aizsargā grīdas no mitruma un netīrumiem, tādējādi paildzinot to kalpošanas laiku, turklāt atvieglo telpas kopšanu. Tāpēc mūsdienās izveidoti (un ir visērtākie lietošanā, īpaši privātmājās) iebūvējamie jeb iedziļināmie kājslauķi un kājslauķu sistēmas.

Kājslauķa sistēmas tiek veidotas tā, lai vispirms ar rupju kājslauķi tiktu aizturēti lielie dubļi, tad ar smalkāku – putekļi un netīrumi, un beigās ar mīkstu – arī ūdens vai mitrums. Šāda sistēma paredzēta lielām platībām un slodzei, bet to iespējams izmantot arī privātā sadzīvē (kur gan to nesauc par sistēmu, bet dažādiem iebūvētiem kājslauķiem).

Foto: Shutterstock

Ņem vērā: ja sniegs un dubļi pielīp pie pazolēm, tie, vienalga, tiek ienesti telpā, tāpēc vietās, kur ir lielāka cilvēku plūsma, kājslauķim jābūt vismaz 2,40 m platam.

Kādi ir kājslauķi?

Tos iedala apakšvienībās: pēc uzbūves un materiāla. Visi iebūvējamie kājslauķi ir jāiestrādā grīdas pamatnē, taču tas jāparedz jau projekta stadijā vai vismaz būvniecības procesa laikā (skaidrībai – kājslauķis ir brīvi stāvošs, taču tas jāievieto padziļinājumā ar iebetonētu alumīnija profilu).

Ja māja jau gatava, iedziļināšanai paredzētos kājslauķus var arī vienkārši nolikt pie namdurvīm, taču tas var nebūt ērti, piemēram, ķersies kājas, tie izkustēsies. Pie durvīm ārpusē parasti novieto viena veida, aiz durvīm iekšpusē – cita veida kājslauķi.

Šis princips attiecas arī uz privātmājām, kur vēlams izvēlēties tādu kājslauķa lielumu, uz kura var nostāties vismaz divi cilvēki, optimāli – 60 x 100 cm. Jo lielāks kājslauķis, jo labāk un ērtāk, piemēram, pārnākot mājās divatā, kamēr viens atslēdz durvis, otrs jau var notīrīt kājas.

Ārpusē atrodas rupjais kājslauķis lielo netīrumu nodauzīšanai, piemēram, režģa kājslauķis no metāla un gumijas savienojuma, pret kuru var norīvēt zoles. Netīrumi tam izbirst cauri un paliek padziļinājumā, no kura tos viegli var savākt. Iekštelpā atrodas klājums, kas savāc putekļus un mitrumu, parasti tie ir paklāji ar mīkstu virskārtu un vinila vai gumijas pamatni.

Mīkstie paklāji var arī nebūt iebūvējami, bet uzklājami, tomēr padziļinātie ir daudz ērtāki lietošanā – tie neaizslīd, nerullējas utt.

Ja ienākšana ir tīra (caur garāžu vai pa bruģētiem celiņiem), sarežģīti kājslauķi nav nepieciešami.

Foto: Shutterstock

Kā atrast piemērotāko kājslauķi?

Kājslauķiem ir dažādas slodzes izturības pakāpes. Pēc tehniskiem parametriem visliekāko slodzi iztur kājslauķis, kas uz vienu kvadrātmetru var uzņemt 6 kg smiltis un 8 litrus ūdens.

Daudziem kājslauķiem tiek dota pat desmit gadu garantija, taču paradokss ir tāds, ka tie rūpīgi jākopj, tas ir, jāatbrīvo no netīrumiem, jāmazgā. Pretējā gadījumā virsma pieblietējas un pēc gada pārvēršas par finieri.

Viena no būtiskākām lietām – iebūvēts kājslauķis ir ērti jāizņem un jāieliek padziļinājumā, lai pēc iespējas vieglāk to iztīrītu. Caurbirstošiem kājslauķiem vēlams arī traps jeb ūdens notece padziļinājumā.

Lai kājslauķi ilgi un labi kalpotu, tie regulāri jātīra. Atkarībā no to veida vari tīrīt ar putekļsūcēju, mazgāt (celiņus – pat veļas mašīnā!) ar stipru ūdens strūklu vai vienkārši izpurināt. Ideāli, ja priekštelpā ir zemgrīdas apkure, tad kājslauķis ātri žūst (īpaši svarīgi tas ir tekstilšķiedru paklājiem).

Kājslauķu veidi

* Alumīnija moduļi. Izplatītākais veids, sastāv no dažādiem moduļiem jeb vadulām, ko savstarpēji iespējams savienot. Alumīnija vai metāla vadulās iestrādāti skrāpji no gumijas, birstēm vai tekstilšķiedras, piemēram, sintētiska filca. Atkarībā no nepieciešamības var salikt vajadzīgos moduļus, kas nokasa sniegu un dubļus, notīra un uzsūc mitrumu. Sausā laikā netīrumi izbirst cauri vadulām. Šos kājslauķus var ieklāt dažādās formās, ne tikai taisnstūra, bet arī aplī utt. Moduļi ar birstēm un tekstilšķiedru tiek piedāvāti dažādās krāsās. Pieejami arī divpusēji varianti – kad viena puse kļūst netīra, apgriez otru (retāk jākopj).

* Režģi. Vienotas sistēmas kājslauķis, visbiežāk, rievots gumijas un alumīnija režģis (var būt tikai no alumīnija, metāla vai gumijas). Caurbirstošs. Liela izmēra kājslauķis ērti izņemams no padziļinājuma, jo ir sarullējams. Ļoti izturīgs; privātmājās – praktiski mūžīgs.

* Šaibas. Sastāv no apaļām gumijas ripām; ja iesprūst laiviņas papēdis, to nesabojāts. Izturīgi, vienkārši un samērā lēti.



* Metāla skrāpji. Vienkāršs alumīnija vai tērauda režģis, ko ievieto padziļinājumā un kas mehāniski noskrāpē netīrumus. Piemēroti īpaši dubļainām vietām, piemēram, laukos pie saimniecības ēkām.

* Saru kājslauķi jeb birstes. Vienkāršs kājslauķis, liekams gan ārpusē, gan iekštelpās. Liels krāsu spektrs, izskatās atraktīvi, tomēr samērā ātri nolietojas, pie lielas slodzes sari sāk lūzt.



* Modulārie. Sastāv no nelieliem cauri birstošiem elastoguma moduļiem; no tiem var izveidot neierobežota izmēra kājslauķi. Ļoti elastīgs, efektīgāks par jebkuru alumīnija kājslauķi, jo katra šūna izveidota ar tādu aprēķinu, lai netīrumi no apaviem tiktu maksimāli notīrīti. Zem modulārajiem kājslauķiem vēlama ūdens notece. Izturīgi, nemaina formu. Pieejami dažādi biezumi un toņi. Izturība atkarīga no kājslauķa biezuma (no 12 līdz 21 mm).



* Makaroni. Paklājveida kājslauķi no savītas vinila vai lateksa šķiedras, kas ir mīksta (kurpes saudzējoša), taču labi notīra apavus, jo darbojas kā skrāpis. Dekoratīvāks par alumīnija kājslauķiem. Pieejami vairāki biezumi un liela krāsu izvēle. Ērti tīrāmi, jo netīrumi izbirst cauri.



* Kokosa šķiedru segums. Dabīgs un ļoti dekoratīvs materiāls, blīva šķiedra, tāpēc visi netīrumi aizķeras uz virsmas un ir viegli noņemami. Kokosa šķiedras ir asas, labi notīra arī dubļus un sniegu. Kokosa šķiedru segums ir higroskopisks, proti, ideāli uzsūc mitrumu. Pieejami pieci dažādi biezumi – no 17 līdz 30 mm, četri platumi (iespējams ieklāt arī no sienas līdz sienai) un desmit dažādi toņi. Lētākais no visiem iedziļināmiem kājslauķiem.



* Celiņi. Tekstilšķiedra ar vinila vai gumijas apakšu. Iedziļināmi vai uzklājami. Piemēroti lietošanai iekštelpās ar lielu cilvēku plūsmu. Aizsargā dārgus pamata grīdas segumus. Labi uzsūc mitrumu, ļoti ilgi kalpo. Ērti tīrāmi ar stipru ūdens strūklu. Tiek piedāvāts liels spektrs dažādu virsmas dizainu un toņu.



* Paplāte. Interesants un ērts kājslauķis, ko var arī iebūvēt – speciāla gumijas paplāte, uz kuras noliek notecināt apavus īpaši nelabvēlīgos laikapstākļos.