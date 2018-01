Tik vienkārši un tik gardi. 4 kēksa receptes

Kēksi, cepti veidnē ar cauru vidu, nav modernās pasaules izgudrojums; šādas veidnes, kā liecina arheoloģiskie izrakumi Vīnes tuvumā, tikušas izmantotas jau romiešu laikos.

Savukārt vecākās receptes, domātas šādām apaļām veidnēm, saglabājušās no 17. gadsimta. Pašas veidnes tolaik gatavotas gan no koka, gan māla, gan vara, līdz 19. gadsimtā to vietā aizvien biežāk stājušās fabrikās ražotas metāla veidnes. Skurstenim līdzīgais caurums veidnes vidū paredzēts tāpēc, lai kēkss vienmērīgāk izceptos.

Gandrīz divsimt gadus šāda veida kēksi kalpojuši par statusa simbolu ne tikai Vācijā, Šveicē un Austrijā, bet arī lielā daļā Francijas, Holandes, Slovēnijas un ne tikai tur vien. Arī Skandināvijas zemēs un pie mums kēksi vai kūkas ar cauro vidu daudziem saistās ar bērnības atmiņām.

Piedāvājam 4 receptes, kā izcept kēksu: