Laksu var gatavot kopā ar ciemiņiem, jo visi var piedalīties procesā. (Foto: Shutterstock)

Vistas zupa ar kokosriekstu pienu Singapūras gaumē

Garšīgi "100 Labi Padomi"

Interjera dizainere Anita Grase ir ceļotāja un no katras valsts, ko apmeklē, atved šai zemei raksturīgākā ēdiena recepti. Šīs zupas recepte nākusi no Singapūras, kur to dēvē par karija laksu.