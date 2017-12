Ir daudz lietu, ko pa pastu nedrīkst sūtīt nekādā gadījumā un uz jebkuru valsti. Pārsvarā tie ir ātri bojājošies produkti (gaļas, piena, zivju izstrādājumi), medikamenti, protams, narkotikas, indīgas ķimikālijas, ieroči.

Labāk iepriekš noskaidrot

Katrā valstī ir arī savi īpaši nosacījumi, kas jāievēro. Parasti nav pieņemts, ka pastā atver sūtījumus un tos rūpīgi pārbauda, bet, ja nu gadās, varat iekulties pamatīgās nepatikšanās, ja, piemēram, uz Franciju esat vēlējušies nosūtīt prezervatīvus, uz Dāniju – koka mucu, uz Čehiju – šprotes. Ir arī valstis, uz kurām nedrīkst sūtīt speķi vai šalles, kurās iepīti zelta diegi.

Tāpat ne tikai uz valstīm, kas tiek uzskatītas par autoritārām, bet arī uz visnotaļ demokrātiskām zemēm aizliegts sūtīt netikumīgu literatūru.

Eiropas Savienības dalībvalstīm nav vienotu noteikumu, ko uz tām drīkst vai nedrīkst sūtīt privātpersonas. Sūtīšanai aizliegto lietu sarakstu var uzzināt gan katrā pastā nodaļā, gan internetā pasts.lv (nodaļas Privātpersonām sadaļā Noderīgi, apakšsadaļā Aizliegts sūtīt, kur katra valsts ir izdalīta atsevišķi). Klienti var justies saērcināti, ja pasta darbiniece iztaujā, kas ir sūtījumā, bet viņai ir pamats to darīt – ja būs kas aizliegts, paciņu nevarēs ne deklarēt, ne apdrošināt.

Medu uz Īriju ar īpašu licenci

Ziemassvētkos daudzi vēlēsies apsveikt savus tuviniekus un draugus ārzemēs. Der zināt, ka, piemēram, sūtījumiem uz Lielbritāniju Latvijas pasts nepieņem rotaslietas un monētas, toties var nosūtīt litru balzama, rupjmaizi, šokolādi, medu.

Savējos Īrijā nevarēsiet iepriecināt ar paciņu, kurā ir šprotes (un vispār jebkāda zivju produkcija), loterijas biļetes, rokaspulksteņi, jebkādi dārgmetāla laikrāži. Ja gribat uz Zaļo salu sūtīt medu, vispirms jāsaņem Īrijas Lauksaimniecības, pārtikas un mežu departamenta licence.

Ja jums Vācijā ir mazbērni, kas vēl tic Ziemassvētku vecītim, jārēķinās, ka nevarēsiet viņus iepriecināt ne ar rotaļlietām, ne spēlēm. Pieaugušajiem uz šo valsti pa pastu var sūtīt stipros dzērienus, bet ne, piemēram, Latvijas rabarberu vīnu – jo visi vīni ir aizliegumu sarakstā. Izpaliks arī "Dzintara" vai "Madaras" krēmi, jo aizliegti ir jebkādi kosmētiskie līdzekļi. Šie ierobežojumi nav mūsu pasta iedoma, bet gan konkrēto valstu noteikumi.

Nekādas kaklasaites uz Austriju

Lūk, daži, iespējams, neizprotamākie vai dīvainākie aizliegumi:

* uz ASV nedrīkst pa pastu sūtīt iespieddarbus, kas satur informāciju par grūtniecības novēršanu;

* Austrāliju – dzēšamgumijas bērnu māneklīšu formā vai kuras pēc smaržas vai izskata atgādina pārtikas produktus;

* Austriju – kaklasaites, kaklautus un taurenīšus, guļammaisus, matračus un koka mucas;

* Baltkrieviju – metalizētu dziju un austus audumus, kuru izgatavošanā izmantoti zelta pavedieni;

* Dāniju – rokaspulksteņu siksniņas no ādas;

* Franciju – audumus;

* Itāliju – zirglietas un iejūgus;

* Izraēlu – lietotu apģērbu;

* Kipru – naftalīnu;

* Lielbritāniju – komiksus ar šausmu sižetiem.

Kas jāievēro, sūtot sāli uz Čehiju

Ir arī vairākas lietas, kuru nosūtīšanai vajag īpašas atļaujas:

* lai uz Čehiju aizsūtītu sāli, nepieciešama Čehijas Finanšu ministrijas atļauja;

* uz Dāniju Paragvajas tēju – ar Dānijas Nacionālās patērētāju aģentūras drošības sertifikātu;

* uz Franciju gumijas prezervatīvus – vienīgi ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu sertifikātu par to atbilstību NF preču zīmei vai ar NF preču zīmi un to lietošanas instrukciju;

* uz Grieķiju cigarešu papīru – ar Grieķijas Finanšu ministrijas atļauju;

* uz Itāliju apavus un cepures, ja to izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, Ziemeļkorejā, Mongolijā vai Vjetnamā, drīkst sūtīt tikai ar Itālijas Ārējās tirdzniecības ministrijas atļauju;

* lai uz Izraēlu nosūtītu asaru gāzi, nepieciešama Izraēlas policijas atļauja;

* uz Īriju margarīnu – ja saņemta Īrijas Veselības departamenta piekrišana;

* sveces uz Portugāli drīkst nosūtīt tikai tad, ja pievienots sertifikāts, ka tās nesatur veselībai kaitīgas vielas;

* uz Somiju lietotu apģērbu un veļu – ar noteikumu, ka tā rūpīgi iztīrīta;

* pārnēsājamos radioaparātus un mobilos telefonus uz Ukrainu – ja saņemta Ukrainas Radio frekvenču un telekomunikācijas uzraudzības valsts centra atļauja.

Vēl var izmantot kurjerpastu

Šī ir tikai neliela daļa no sūtījumos atļauto un neatļauto lietu skaita. Noteikumi izstrādāti, lai pārsvarā aizsargātu konkrēto valstu drošību un cilvēku veselību, arī vietējo ekonomiku, nepieļaujot viltotu preču izplatīšanu, kaut gan bieži vien loģisku izskaidrojumu ir grūti saskatīt. Piemēram, kā koka klucīši no Latvijas varētu būtiski apdraudēt Vācijā pārsvarā "Made in China" tirgoto rotaļlietu biznesu. Jāņem arī vērā, ka daudzām lietām noteikts limits – cik daudz ko drīkst vai nedrīkst sūtīt.

Tomēr, neraugoties uz plašo aizliegumu sarakstu, populārākās lietas, ko parasti sūtām radiem un draugiem ārzemēs, ir atļauts sūtīt. Piemēram, uz Īriju drīkst sūtīt krāsnī ceptu maizi, uz Kanādu – konfektes.

Vēl viena iespēja – izmantot kurjerpasta vai citu pārvadātāju pakalpojumus, kur noteikumi ir brīvāki. Tiesa, arī kurjerpasts atteiksies vest dārgakmeņus, ziloņkaulu, ieročus vai bez muitas atļaujas alkohola kravu.

Globālie aizliegumi

Pastāv arī kopēji Pasaules Pasta savienības noteikumi, ko vispār privātpersonas nedrīkst sūtīt pa pastu. Sūtījumos aizliegts ievietot:

* šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus, priekšmetus, kas paredzēti uzbrukumam un aizsardzībai (kastetes, stiletus, baloniņus ar paralizējošu šķidrumu un citu), karavīru uzkabes;

* narkotiskās un psihotropās vielas, ierīces to lietošanai;

* pornogrāfiska rakstura materiālus;

* benzīnu, petroleju, spirtu, indes, skābes un citas sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas un priekšmetus;

* ātri bojājošos pārtikas produktus;

* dzīvniekus.