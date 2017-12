Māra Oltes staciju uzkopj iRobot

Māris Olte kādreizējo Ērgļu staciju ir izlēmis padarīt par neformālu vietējo kultūras un tūrisma centru, kurā laipni lūgts būs gan katrs ērglēnietis, gan ciemiņš. „Tas ir domāts kā mazgabarīta kultūras nams. Būs nedēļas nogales, kad te būs pat 30–40 cilvēku. Robītim būs daudz darba,” paredz Olte. (Foto: Juris Rozenbergs)

„Pirms trim gadiem mamma uzdāvināja septītās paaudzes iRobot, un toreiz nezināšanas dēļ ar Robīti sanāca visādus brīnumus piedzīvot,” atzīst Māris Olte, turpinot: „Interesantākais gadījums bija, kad iRobot strādāja kompānijā ar astoņiem kucēniem. Tajā brīdī, kad apkārt skraida kucēni, kas aiz sevis nemitīgi atstāj kakiņas un čuriņas, pat divreiz skrēju savu Robīti glābt; jaucu aparātu ārā un tīrīju. Toreiz, saprotot – vai nu kucēni, vai robots, uz laiku iedevām Robīti atpakaļ manai mammai, un kā viņa nopriecājās! Teica, ka nu viņai tik laba dzīve, ka vairs nav pa grīdu jārāpo ar birsti.”

Foto: Juris Rozenbergs

Priecē gan ar tīrīšanas kvalitāti, gan ātrumu

Dabas draugs Olte pērn iegādājās Ērgļu dzelzceļa staciju, kurā ierīkota sabiedriska organizācija. Ēku viņam nu tīra iRobot. „Te ir 90 kvadrātmetru platība – katra telpa aptuveni 45 kvadrātmetri,” 1937. gadā celtās Ērgļu stacijas iekšieni izrāda jaunais saimnieks Māris Olte. Stacija aizvien tiek remontēta un labiekārtota, bet pasākumi tur tiek rīkoti jau kopš aizvadītā gada vasaras. Pirms dažām nedēļām Olte stacijā vadīja pirmo nodarbību jaunizveidotās Dabas pētnieku un makšķernieku skolas audzēkņiem, kas nu tur pulcējas otrdienās.

Kamēr bērni sildās pie kamīna, Ērgļu stacijas vecās flīzes pucē Robītis. (Foto: Juris Rozenbergs)



„Bet te ir mūsu apkopējs Robītis,” uz iRobot Roomba 966 norāda Māris. „Ja runā par šo palīgu, tas tiešām ir neticami labs. iRobot man ir pilnvērtīgs apkopējs. Visu savāc ļoti kārtīgi. Turklāt šis modelis to izdara neticami ātri – katrus 45 kvadrātmetrus satīra 20 minūtēs, ņemot vērā, ka te ir gan galdi, gan krēsli, gan malka, kam jāapbrauc apkārt. Esmu arī ievērojis, ka Robītim gružainākās vietas labi iespiežas atmiņā, un tās tas ilgāk un cītīgāk dreijā. iRobot savu darbu dara izcili, un tas ir ļoti svarīgi. Pašam atliek tikai noslaucīt putekļus vietās, kas ir augstāk par grīdu,” priecīgi teic Ērgļu stacijas priekšnieks.

Robītim taisīs ērtu slieksni

Māris neslēpj, ka viens no nākamajiem plānotajiem darbiem ir uztaisīt slīpo slieksni, lai Robītis bez pūlēm tiek no telpas uz telpu.

„Lieliski ir arī tas, ka iRobot ir iespēja darbināt, pat pašam klāt neesot, tā teikt, palaist darbībā no kabatas – caur mobilo aplikāciju. Tas ir ļoti labs bonusiņš. Robīša iedvesmots, uz ziemu plānoju nopirkt arī no attāluma palaižamu granulu kamīnu. Tad, ja, piemēram, pa dienu kāds piezvanīs un gribēs vakarā pie manis sarīkot kādu pasākumu, varēšu no attāluma ne tikai palaist iRobot, kas bez manas klātbūtnes visu smuki iztīrīs, bet arī piesildīt telpas,” prāto Olte.

„Šo sauc par Ušakova malku,” rādot uz koka durvju aili, kas savieno uzgaidāmo un administrācijas telpu stacijā, teic Māris Olte. „Jo Rīgā no nojaukt plānotajām mājām firmas, kas veic šos nojaukšanas darbus, durvju ailes izņem ārā un saskalda malkā. Protams, mājas ir dažādas un nojaucēji ir dažādi. Te ir trāpījušies tādi, kas draudzējas ar prātu. Šobrīd miskastē aiziet ļoti daudz dažādu brīnumu,” caur nopūtu teic Māris Olte, kam skaistās durvju ailes uzdāvinājis kāds paziņa. (Foto: Juris Rozenbergs)



„Būs nedēļas nogales, kad te būs pat 30–40 cilvēku. Robītim būs daudz darba,” paredz Olte. „Jau tagad te daudz cilvēku pārvietojas un sanes no āra smiltis un gružus. Ārī slapjā laikā piestaigātie netīrumi nu vairs raizes nedara. Lai Robītis stacijā vēl ilgi kalpotu, gluži dubļus birstēt nelaižu, bet, pateicoties siltajām grīdām, netīrumi ātri vien izžūst, un jau pēc desmit, piecpadsmit minūtēm lielā tīrīšana var sākties,” saberzējot rokas, teic Māris un atzīstas: „Ja godīgi, mani pārsteidz arī tas, cik ietilpīga ir iRobot salīdzinoši nelielā gružu tvertne. Pat kārtīgi piegružotas grīdas netīrumi tvertnē smuki sakompresējas, un tā nav jāņem nost un jāber laukā pēc katras lietošanas reizes.”

Foto: Juris Rozenbergs

