Garam nozīmē to pašu, ko silts, karsts, ass, tādēļ to varētu dēvēt arī par karsto garšvielu maisījumu. Garšas ziņā pamatmaisījums nav ass, tomēr, ja pievieno ēdienam pietiekamā daudzumā, nevis skopojas, tad sārtums vaigos iesitas gan, jo strauji uzlabojas asinsrite. Garam Masala maisījumu atšķirībā no citiem lielākoties mēdz pārkaisīt jau gatavam ēdienam, taču tas nenozīmē, ka nevar pievienot arī ēdiena gatavošanas laikā.

Kur izmanto Garam Masala?

* Klasiskajos karija sautējumos.

* Zivju un gaļas ēdienos, zivju un gaļas marinēšanai; sevišķi labi sader ar putnu gaļu.

* Pievieno zupām un sautējumiem.

* Iemaisa jogurtā un izmanto kā biezu dzērienu.

* Pievieno biezpienam, svaigajam sieram, krējumam; no šiem produktiem gatavo arī mērci, ko pasniedz gan pie svaigiem, gan tvaicētiem, gan ceptiem dārzeņiem.

* Izmanto tējas aromatizēšanai.

* Pievieno pašvārītām tomātu un sīpolu mērcēm.

* Labi iederas maltās gaļas ēdienos.

Foto: Shutterstock

Pašu gatavoti Garam Masala maisījumi

Garam Masala pamatmaisījums

10 zaļās kardamona pogaļas

6 ēdk. koriandra sēklu

4 ēdk. romiešu ķimeņu

1 ēdk. melno piparu graudiņu

1 ēdk. maltu muskatrieksta ziedu

10 krustnagliņas

3 kaltētas laurlapas

1 kanēļa miziņa

1. Viegli sakarsē pannu ar biezu dibenu.

2. Kardamonu ieber miezerī un saberz.

3. Visas garšvielas, izņemot muskata ziedus, ieber pannā un, pannu ik pa brīdim pašūpojot, karsē, līdz sāk spēcīgi smaržot.

4. Atdali tukšās kardamona pogaļas. Kanēli salauz gabaliņos.

5. Visas garšvielas smalki samal un samaisi ar muskatrieksta ziediem.

Zaļā masala

Maigs, bet ļoti aromātisks garšvielu maisījums, kam, pateicoties piparmētras un koriandra lapiņām, piemīt patīkams skābenums. Lieliska garšviela putnu gaļas, dārzeņu un jūras velšu ēdieniem. Kopā ar kokospienu veido gardu pamatu tradicionālajiem lēcu ēdieniem.

2 tējk. maltas kurkumas

2 tējk. sāls

1 tējk. sierāboliņa sēklu

10 zaļās koriandra pogaļas

6 krustnagliņas

4 saspaidītas ķiploka daiviņas

5 cm garš ingvera saknes gabaliņš (sarīvēts)

1 iztīrīta un sakapāta zaļās paprikas pāksts

60 ml saulespuķu eļļas

60 ml sezama eļļas

50 ml ābolu etiķa

50 g svaigu piparmētras lapiņu

50 g svaigu koriandra lapiņu

1. Sierāboliņa sēklas iemērc ūdenī un atstāj pa nakti.

2. Kardamona pogaļas miezerī saberz un kopā ar krustnagliņām sausā pannā apcep, līdz sāk smaržot. Pēc tam samal pulverī un samaisi ar kurkumu.

3. Sierāboliņu nokās, pievieno ķiplokus, ingveru, piparmētras, koriandru, papriku un etiķi un sablendē.

4. Pievieno sāli un maltās garšvielas.

5. Abas eļļas samaisi un pannā sakarsē. Pievieno garšvielu pastu un maisot karsē, līdz eļļā parādās burbulīši.

6. Atdzesē un pildi burciņā.