Desmit gadu kopš pirmās kapsētas. Kā Maskavā mīl mūžībā aizgājušos mājdzīvniekus

Šogad apritējuši desmit gadu kopš Kurkino Maskavas ziemeļu apgabalā tika atklāta "Stolichnoye Kladbishche Domashnikh Zhivotnykh" (Galvaspilsētās mājdzīvnieku kapsēta). Piedāvājam ieskatīties vietā, kur atdusas desmitiem tūkstošu zvēriņi, no kuriem vairāk nekā diviem tūkstošiem ir pat savi kapakmeņi un piemiņas plākses. Neskatoties uz to, ka kapsēta pastāv tikai no 2007. gada tajā ir piemiņas vietas arī agrāk aizgājušiem dzīvniekiem, jo ir sagatavota speciāla piemiņas siena, kurā var novietot plāksni arī savam iepriekš mirušajam mīlulim.

Citi šobrīd lasa Kristapa Porziņģa brālis panācis savu? Viņu tagad Ņujorkā uztver daudz nopietnāk Par iebraukšanu Ogrē turpmāk varētu būt jāmaksā Latviju dzimšanas dienā sveic arī tautiete ar varenāko bisti - Vika no Kuldīgas