Esi nobildējis kādu no Latvijas 50 skaistākajām vietām? Piesakies konkursam!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veido elektronisku krātuvi Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt, un iesaistīties var ikviens. Sākotnēji projektam bija pieteikti 950 Latvijas vietu un vides objektu, no kuriem Ainavu ekspertu padome kopā ar plānošanas reģioniem sabiedrības vērtējumam izvirzīja 243 ainavas.

Balsošanā, kas ilga no 15. augusta līdz 15. oktobrim, saņemti 45 382 balsojumi. Turpmākajos mēnešos par izvēlētajām 50 ainavām elektroniskajā krātuvē tiks apkopota informācija, lai atspoguļotu to mainību vairāku desmitu gadu laikā gan vēsturisku fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Stāstus, fotoattēlus un vēlējumus nākotnei var iesūtīt interneta vietnē ainavudargumi.lv.

“Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām vērtībām neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kuras vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem. Piemēram, Pērses upes ieteka Daugavā, Mākoņkalns Rēzeknes novadā, Graudu iela Liepājā vai Kaltenes jūrmala un ciems,” teic ministrijas pārstāve Laura Jansone.

Krātuves veidošanas trešajā kārtā no 2018. gada 15. augusta līdz 15. decembrim notiks reģionālās izstādes, diskusijas un noslēguma sarīkojums Nacionālajā bibliotēkā. Paredzēta arī priekšlikumu gatavošana ainavu dārgumu iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā.

Latvijas ainavas: TOP 50

Latgalē

Daugavas loki

Daugavpils cietokšņa ainava

Mākoņkalna apkārtne

Rāznas ezers

Ludzas ainava ar ezeriem un pilsdrupām

Latgales krucifikss lauku ainavā

Svētā Dominika Pasienes Romas katoļu baznīca

Zilupes senleja

Lūznavas muiža

Aglonas bazilika

Zemgalē

Saukas ezera ainava ar Sēlijas lauku sētām

Tērvetes parks ar pilskalnu

Daugavas ainava pie Klidziņas, ietverot Skrīveru dendroloģisko parku

Mežotnes ainava ar pilskalnu, muižu un parku Lielupes krastos

Daugavas un Pērses sateka ar Kokneses viduslaiku pilsdrupām un parku

Zemgales auglīgais līdzenums

Mūsas un Mēmeles sateka ar Bauskas pili

Daugavas ainava ar Pļaviņu HES

Jelgavas pils, parka un Pilssalas ainava

Rundāles pils ansamblis

Vidzemē

Alūksnes vēsturiskā centra ainava ar ezeru, parkiem un pilīm

Veclaicene

Āraišu ezers ar apkārtni

Burtnieku ezera ainava ar baznīcām un muižu centriem

Cēsu vecpilsēta ar viduslaiku pili un parku

Lejaslīgatne ar papīrfabrikas ciemu un Gaujas pārceltuvi

Salacas ieleja ar Mazsalacu un Skaņokalnu

Vecpiebalgas pauguru ainava

Vidzemes lauku sētas ainava un baltie lielceļi

Teiču purvs

Kurzemē

Talsu vecpilsēta

Popes muiža un apkārtne

Kuldīgas vecpilsēta ar Ventas rumbu, seno tiltu un Alekšupīti

Usmas ezers

Skats no Sabiles Vīna kalna

Papes Ķoņu ciems un Kurzemes senie zvejniekciemi

Liepājas Ostas promenāde

Ziemeļu mola un fortu ainava Liepājas Karostā

Kolkasrags

Jūrkalnes stāvkrasts

Rīgas reģionā

Jūrmala ar koka apbūvi un pludmali

Ķemeru sanatorijas un parka ainava

Gaujas grīva ar piekrastes kāpu mežiem

Svētā Meinarda sala ar Ikšķiles baznīcas drupām

Rīgas Brāļu kapu memoriāla ansamblis

Rīgas bulvāru loka, parku un kanāla ainava ar Centrāltirgus paviljoniem

Vidzemes akmeņainā jūrmala

Lielais Ķemeru tīrelis

Skats uz Vecrīgu no Daugavas kreisā krasta

Gaujas senleja

