Rudenī un ziemā ieteicams telpās iedegt nevis vienu spēcīgu, bet vairākus mazāk intensīvus gaismas avotus. (Foto: Shutterstock)

Kādus gaismas avotus izvēlēties, lai mājās radītu siltu noskaņu

Noderīgi ikdienā "100 Labi Padomi"

Rudens pusē, kad dienas raucas aizvien īsākas, telpās nākas arvien agrāk iedegt spuldzes un uzturēties mākslīgā apgaismojumā. Gaismai ir ārkārtīgi liela ietekme uz cilvēka psihi un organismu, un to pēta speciālisti, saukti arī par gaismas biologiem. Viens no tādiem ir Aleksandrs Vunšs Vācijā, kura ieteikumi par to, kā gudrāk rīkoties, lai justos labi un priecīgi, noder ikdienas lietošanai.