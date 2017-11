Kamambēra īsā vēsture

Kā jau gandrīz par katru franču sieru, arī par kamambēra rašanos stāsta vairākas leģendas, bet vispopulārākā ir saistīta ar Kamambēras ciema zemnieces Marijas Fontēnas Arelas vārdu un 1791. gadu. Tieši šo gadu uzskata par kamambēra dzimšanas gadu, jo tajā kāds franču garīdznieks no Brī, vietas, kas arī slavena ar savu sieru, bēgdams no franču revolūcijas nemieriem, atradis patvērumu pie Marijas, ierādījis viņai siera darīšanas noslēpumus, un tajā gadā viņai izdevies radīt pirmo sieru, kas vēsturē iegājis ar kamambēra vārdu. Lai gan šajā apvidū līdzīgi sieri darīti jau krietni agrāk, šis iegaršojies Napoleonam III, kas iekļāvis to galma ēdienkartē.

Kamambēra raksturojums

Klasiskais kamambērs ir apmēram 250 g smags, apaļš ritulītis ar bālganu pelējuma miziņu un saldenu, bet vienlaikus pikantu riekstu garšu un kopš 1890. gada tiek pārdots tipiskajās, no plānas skaidas gatavotās kārbiņās. Pateicoties šādam iesaiņojumam, sieru var droši transportēt, un arī šis faktors ir spēlējis lielu lomu kamambēra popularitātes vairošanā.

Siera mīkstums ir bālgani dzeltens un krēmīgs; jo ilgāk siers nogatavojas, jo tumšāks tas kļūst. Ļoti nogatavojies kamambērs pēc iegriešanas izplūst. Pārgatavojušos kamambēru daudzi gardēži uzskata par visgaršīgāko, par delikatesi, turpretī citiem nepatīk diezgan izteiktais amonjaka aromāts.

Foto: Vida Press

Kā garšīgi apēst kamambēru?

* Kamambērs ir iecienīta sastāvdaļa siera platēs, ko pasniedz maltītes beigās.

* Uzkodās tas ļoti labi sader ar dažādiem augļiem un ogām, arī olīvām.

* Kamambērs ir garšīgs arī viens pats, sagriezts šķēlītēs vai gabaliņos; to var ziest uz maizes un pievienot sacepumiem.

* Ja kamambēru bez miziņas izkausē saldajā krējumā, sanāk garda mērce sarkanajai un putnu gaļai, kā arī zivīm.

* Ļoti garšīgs ir cepeškrāsnī cepts kamambērs ar dažādām piedevām, sākot no riekstiem un medus, beidzot ar augļiem, ogām un sinepēm.

* Bavārijā no pāri palikuša, pārbrieduša kamambēra gatavo krēmu, ko ziež uz maizes un pasniedz piedevās: sieru saspaida un samīca ar sviestu, krējumu, sakapātiem sīpoliem un ķimenēm un prāvu daudzumu maltas paprikas.

Foto: AFP

Krāsnī cepts kamambērs ar rozmarīnu un valriekstiem

Vislabāk garšo silts, ar svaigu bageti

1 kamambēra ritulītis (250 g)

2 ēdk. olīveļļas

2 rozmarīna zariņi

50 g rupji sakapātu valriekstu

2 ēdk. medus

1. Kamambēru ieliec seklā sacepumu veidnē un ar nazi iegriez puscentimetru dziļus rombiņus. Uzliec virsū rozmarīnu.

2. Apslaki ar eļļu, ievieto 200 grādu karstā cepeškrāsnī un cep aptuveni 10 minūtes

3. Apslaki ar medu un apkaisi ar riekstiem.