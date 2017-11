No kurienes cēlies Svanetijas sāls?

Kalnu ļaudis bija izdomājuši sāli atšķaidīt ar kalnu nogāzēs augošajām zālītēm, kas kopš seniem laikiem jau kalpojušas arī par garšaugiem. Tā sāls daudzums palielinājies, un ar to pieticis ilgākam laikam. Laika gaitā no nabadzībā tapuša produkta Svanetijas sāls kļuvusi par iecienītu un iekārotu garšvielu.

Lai gan recepšu ir gana daudz, zinātāji saka, ka īstās proporcijas sāls maisītāji neizpauž. Līdzīgi kā ar citām vērtīgām lietām, arī Svanetijas sāls recepte katrai tā reģiona saimniecei esot sava, ko nodod no paaudzes paaudzē un tikai savējiem.

Jebkurā gadījumā sāls sastāvā ietilpst koriandra un diļļu sēklas, ķiploki, asie sarkanie pipari, timiāns, kāds aug tikai Svanetijas kalnu nogāzēs, un vēl daži citi vietējie augi.

Svanetijas sāli var dēvēt arī par sezonālu garšvielu, jo ir vasaras un ziemas sāls. Vasarā sālim pievieno svaigus garšaugus un ķiplokus, bet ziemā – tikai kaltētus garšaugus, bez ķiplokiem.

Kur noder Svanetijas sāls?

* Svanetijas sāli vienkārši liek trauciņā uz galda, lai katrs var pievienot ēdienam, cik vēlas, – parastā sāls vietā.

* Sāli iemaisa zupās, it sevišķi boršča paveidos, zivju zupās, arī soļankā. To pievieno mērcēm, sviestam, pārkaisa salātiem un sacepumiem.

* Svanetijas sāls iederas gandrīz katrā gaļas un zivs ēdienā, kā arī dārzeņu sautējumos.

* Ļoti labi papildina kartupeļus – gan ceptus, gan vārītus, gan biezeni, kā arī sēņu ēdienus.

* Sāls ir piemērots zivju un gaļas marinēšanai, it sevišķi šašlikiem; tā lieliski noder dārzeņu marinādēm un sālījumiem.

* Ar Svanetijas sāli apkaisa sviestmaizes, biezpienu, to iemaisa jogurtā un kefīrā.

Rupjmaizes grauzdiņi ar Svanetijas sāli un sieru

Gatavus grauzdiņus var pārkaisīt arī ar sakapātiem zaļumiem.

30 minūtes pagatavošanai

4 porcijas

½ rupjmaizes kukulīša (ķieģelīša)

100 g rīvēta siera

1–2 tējk. Svanetijas sāls

1–2 tējk. saulespuķu eļļas

1. Maizi sagriez šķēlēs, pēc tam – stienīšos.

2. Uzber uz cepamplāts vienā kārtā.

3. Pārkaisi ar sieru un Svanetijas sāli, apslaki ar eļļu.

4. Liec 200 grādu karstā cepeškrāsnī un cep 15–20 minūtes.