Rukolas sviesta recepte (un vēl 5 veidi, kā virtuvē izmantot rukolu)

Rukola vienlīdz labi aug Āzijā, Ziemeļamerikā, Dienvideiropā un arī pie mums, tomēr vēstures avoti liecina, ka šis nu reiz ir augs, kurš vispirms zaļojis Eiropas mērenā klimata joslā un tikai pēc tam aizceļojis uz Vidusjūras piekrasti. Teritorijās, kuras tagad apdzīvo vācieši, austrieši un šveicieši, rukola ar nosaukumu rauke jau bijusi pazīstama pirms simtiem gadu, bet vēl ar citiem vārdiem – jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu.

Foto: Shutterstock

Grieķu ārsts Dioskorīds savā darbā Par dziedniecības augiem rukolai ir veltījis veselu nodaļu un uzsvēris, ka tā ir īsta veselības krātuve. Mūsdienu zinātnieki apstiprinājuši, ka 100 gramos rukolas ir tik daudz C vitamīna, ka pieaugušam cilvēkam dienā vairāk nemaz nevajag.

Kur izmantot rukolu virtuvē?

* Rukola vienlaikus kalpo gan par garšvielu, gan sastāvdaļu visdažādākajos zaļajos lapu un dārzeņu salātos.



* Jaunas lapiņas vienas pašas lieliski garšo kā uzkoda kopā ar sieru, vītinātu šķiņķi, žāvētām vīģēm, datelēm, kaltētiem tomātiem.



* Svaiga rukola ir iecienīta piedeva picām – to pārkaisa jau izceptai picai, citādi lapiņas kļūs brūnas un pavisam rūgtas.



* Rukola lieliski garšo uz sviestmaizes ar lasi, vītinātu gaļu, vārītu olu, kapātiem tomātiem.



* No rukolas var pagatavot tikpat garšīgu pesto mērci kā no bazilika vai pētersīļiem; to var pievienot zupām, sautējumiem, mērcēm, gaļas un zivju ēdieniem.

Foto: Shutterstock

Ja pērc rukolu

* Dod priekšroku vaļējām, ne iesaiņotām lapiņām, jo tad varēsi redzēt, vai tās ir labas kvalitātes.

* Izvēlies koši zaļas un sulīgas, turklāt mazas lapiņas, jo lielās dažkārt jau kļuvušas sīkstas.

* Kad nes mājās no tirgus vai veikala, liec pašā virsū citiem pirkumiem – rukolas lapiņas ir maigas un ātri saspiežas.

* Pagatavo pēc iespējas drīzāk, jo rukola ātri savīst. Ja nav iespējams, tad lapiņas brīvi ieber bļodā, pārklāj ar mitru dvielīti un 1–2 dienas vari uzglabāt ledusskapī.

Foto: Shutterstock

Rukolas sviests

Lieliska piedeva grilētai gaļai un zivīm, vārītiem kartupeļiem un vienkārši – maizei. Rukolas sviests labi der iesaldēšanai.

1 porcija

15 minūtes pagatavošanai

200 g mīksta sviesta

100 g rukolas lapiņu

80 g rīvēta cietā siera

2 smalki sakapātas ķiploka daiviņas

3 ēdk. citronu sulas

sāls, malti melnie pipari

1. Rukolu smalki sakapā.

2. Sviestu vispirms rūpīgi saputo ar citronu sulu, sāli un pipariem.

3. Pievieno ķiplokus, sieru un rukolu.