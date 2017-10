Kā pareizi mazgāt dūnu jaku mājas apstākļos?

1. Pirms liec jaku veļasmašīnā, izlasi, kas rakstīts uz etiķetes jakas iekšpusē, – vai jaka vispār ir piemērota mazgāšanai, jo ir arī tādas, kam der tikai ķīmiskā tīrīšana. Uz etiķetes jābūt norādei, cik karstā ūdenī drīkst jaku mazgāt un vai to var žāvēt žāvētājā.



2. Pārbaudi, vai visas kabatas ir iztukšotas un rāvējslēdzēji aizvilkti ciet. Ja jakas ārpusē nav pamatīgu traipu vai netīrumu, bet galvenā problēma ir tā, ka jaka bijusi piesvīdusi, tad pirms mazgāšanas labāk apgriezt jaku uz kreiso pusi.



3. Ja jakai ir kāds lielāks traips, kas šķiet jau ieēdies, to pirms mazgāšanas apstrādā ar šķidrām ziepēm traipu tīrīšanai. Skalot nav nepieciešams, jo to paveiks veļasmašīna.



4. Dūnu jakai veļasmašīnā vajag daudz vietas, lai dūnas netiktu pārmēru saspiestas. Tāpēc šādas jakas mazgāšanai der veļasmašīna, kas paredzēta vismaz 6 kg drēbju. Protams, jo tā ietilpīgāka, jo labāk.



5. Pievērs uzmanību mazgāšanas līdzeklim – vislabāk, ja tas ir speciālais, dūnām piemērotais līdzeklis. Ja vien iespējams, nelieto parasto veļas pulveri, bet gan smalkai veļai vai vilnai paredzēto. Nekādā ziņā neizmanto veļas mīkstinātāju, jo tā ietekmē dūnas saķep un praktiski vairs neatgūst sākotnējo gaisīgumu.



6. Ja uz jakas etiķetes nekas cits nav rakstīts, mazgā jaku 30 grādu karstā ūdenī saudzējošā režīmā. Ja šķiet, ka ar vienu skalošanas reizi ir par maz, atkārto skalošanas režīmu.



7. Ja pēc mazgāšanas jaku liec centrifūgā, tad režīmā ar maksimāli 400 apgriezieniem. Tā kā jaka arī pēc tam tik un tā būs smagāka nekā sausa, ņem ārā no veļasmašīnas uzmanīgi, jo nereti gadās, ka audums aizķeras aiz kāda nelīdzenuma un pat ieplīst.



8. Dūnu jaku vislabāk žāvēt speciālajā žāvētavā, kas iemontēta arī jaunākās paaudzes veļasmašīnās. Ja tādas nav, jārēķinās, ka dūnas žūs pat vairākas dienas, līdz kļūs pilnīgi sausas, un no ārpuses to lielākoties nemaz nevar pateikt.



9. Kā palīglīdzekli dūnu uzbužināšanai žāvētājā ieliec 2–4 tenisa bumbiņas (kuras nekrāso). Protams, var iztikt arī bez bumbiņām, taču tās palīdzēs jakai lielākā mērā atgūt sākotnējo izskatu.



10. Žāvēšanai piemērota temperatūra ir ne augstāka par 40 grādiem. Kad pirmā programma beigusies, jaku izņem laukā, izpurini un ļauj 1 stundu padzist. Ik pa laikam atkal spēcīgi papurini. Liec atpakaļ žāvētājā. Atkārto tik ilgi, līdz dūnās vairs nav mitruma.



11. Ja jaku žāvē istabā vai laukā, izklāj to uz veļas žāvēšanas statīva. Pirmajā dienā ik pa divām stundām uzbužini un izpurini.

Ņem vērā! Slapju dūnu jaku nekad neizgriez ar rokām tā, kā mēdz izgriezt dvieli.