Andra Neiburga, viena no restorāna “Neiburgs” īpašniecēm: “Mums rūp gan mūsu viesiem pasniegto ēdienu kvalitāte, gan dzīvnieku labturība. Es domāju, ka aiziet pagātnē tas laiks, kad cilvēkus neinteresēja patērēto produktu izcelsme. Mēs restorānā Neiburgs esam pilnībā atteikušies no sprostos turētu vistu olu izmantošanas un ceram, ka jau pavisam drīz šis nežēlīgais putnu turēšanas veids izzudīs pavisam.”

“Fontaine Delisnack Riga” pārstāvis Ivars Blanks uzsver produktu kvalitāti kā galveno apsvērumu lēmumam atteikties no sprostos dētu olu izmantošanas: “Olas ir būtiska sastāvdaļa gan mūsu brokastu ēdienkartē, gan arī daudzos citos iemīļotos ēdienos, piemēram, Big Stinky Mexican burgerā. Ēdiena gatavošanai cenšamies izmantot kvalitatīvus vietējos produktus, tāpēc atteikties no būros dētām olām šķita pilnīgi loģisks solis."



Dējējvistu turēšana sprostos ir saistīta ar zemu labturību šiem dzīvniekiem, tāpēc arvien vairāk uzņēmumu pasaulē un Eiropā atsakās no sprostos dētu olu izmantošanas, tādējādi rūpējoties gan par sabiedrības vērtībām, gan par dzīvnieku labklājību un vides aizsardzību.

No sprostos dētu olu izmantošanas un tirdzniecības atsakās gan restorāni un viesnīcas, gan pārtikas ražotāji un mazumtirgotāji, tajā skaitā lielas starptautiskas mazumtirdzniecības ķēdes kā Aldi, Lidl, Tesco, Intermarché u.c. Pēdējos gados arī Latviju sasniegusi tendence uzņēmumiem, kam rūp sociālā atbildība un biznesa ētika, atteikties no sprostos turētu dējējvistu olām.



Jau ziņots, ka par atteikšanos no sprostos dētu olu izmantošanas iepriekš paziņojuši arī ātrās ēdināšanas restorānu tīkli Subway un McDonald’s, Street Burgers, kafejnīca Rocket Bean Roastery, restorāns Laivas, kā arī vairākas Latvijā pārstāvētas starptautiskas viesnīcu ķēdes, piemēram, Wyndham Worldwide un AccorHotels Group. Arī pazīstamais mazumtirdzniecības tīkls Narvesen ir apņēmies līdz 2025. gadam pilnībā atteikties no sprostos dētām olām sava zīmola produktu sastāvā.