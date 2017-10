Lietas. Ar tām mēs piepildām savus mājokļus, tās izmantojam ikdienā, tās ir mūsu draugi un palīgi – vai arī, kas nereti notiek, – pēkšņi attopamies lietu ielenkumā vai pat nonākam to gūstā. Mums, kas nākam no ģimenēm, kuru locekļi pārcietuši karu un trūkumu, lietu krāšana ir normāla ikdienas sastāvdaļa, mēs krājam pat neaizdomājoties – burciņas, maisiņus, aukliņas un smuku ietinamo papīru.



Teju katrā mājā ir maisiņš, kurā salikt maisiņus. Skapī, vēl pensijā aizejot, mājo smukā pamatskolas izlaiduma kleita, pirmās džīnas (kurās nevaram ielīst visus beidzamos divdesmit astoņus gadus), siltie džemperi un slēpošanas bikses, savukārt sekciju rotājušās servīzes, porcelāna un stikla suvenīrzvēriņi mūsdienās pārceļojuši uz plauktu dziļumiem un gaida labākus laikus.

Par lietu uzkundzēšanos lielākoties prātojam, vērojot citus. Taču teju katram no mums mājās ir lietas, kuras godīgāk būtu saukt par krāmiem. Turklāt pastāv fenomens – gandrīz katra lieta ar laiku kļūst par krāmu. Un teju katram no mums ir attaisnojošs iemesls, kāpēc mūsmāju krāmi ir noderīgāki par tiem, kurus redzam citu mājās.



Par to, kāpēc tā notiek, varam izlasīt brīnišķīgajā Džeralīnas Tomasas grāmatā “Brīvs no krāmiem. Mājas detokss”, kurā autore apkopojosi savas plašās zināšanas par to, kāpēc mums – cilvēkiem – ir raksturīgi apaugt ar lietām, un kā no šī ieraduma atbrīvoties, pirms lietas ir pakļāvušas mūs.

Foto: Publicitātes foto

Šī ir grāmata, kuru vīramātes dāvina vedeklām, pat neapjaušot, ka nejaukais mājiens zaudē indīgumu brīdī, kad “nekārtīgā” vedekla grāmatu atver, jo tajā apkopota ne vien lietišķa, bet arī neapšaubāmi interesanta un noderīga informācija.



Visā pasaulē šobrīd arvien vairāk tiek domāts par to, kā ikdienā justies labi, omulīgi un gaiši – to apliecina gan stila un dizaina tendences, gan tādu grāmatu kā Marijas Kondo “Kārtības maģija” un tikko iznākušās “Brīvs no krāmiem. Mājas detokss” starptautiskie panākumi. Tajās atrodamas šķietami ikvienam zināmas patiesības, tomēr daudzi ir teikuši, ka tikai izlasot šīs grāmatas un paklausot autoru padomiem, izdevies atbrīvoties no mūža garumā krātiem priekšmetiem, tādējādi atbrīvojot apkārtējo vidi un arī prātu!



Ikdienišķi padomi, lietu strukturēšana, cilvēku iedalījums dažādos tipos, atkarībā no viņu attiecībām ar lietām – tas ir tikai sākums aizraujošajā mājas detoksa pasaulē. Kā uzsver grāmatas autore, mājas detokss nav vienkārša kārtošana vai tīrīšana. Tā ir sistēma, pēc kuras ieviešanas savās mājās jutīsieties daudz vieglāk un brīvāk.



Džeralīna Tomasa, grāmatas “Brīvs no krāmiem. Mājas detokss” autore, ir profesionāla uzkopšanas konsultante. Viņas mājaslapu www.metropolitanorganising.com mēnesī apmeklē vairāk nekā 10 000 cilvēku, un viņa specializējas mājokļu sakārtošanā. Dž. Tomasas sasniegumi citu cilvēku mājokļos sešās sezonās skatāmi arī TV raidījumos; un viņas panākumus skaidro ar to, ka viņa ne vien palīdz sakārtot dzīves un darba telpas, bet arī rosina ieraudzīt nekārtības dziļākos cēloņus un mainīt domāšanu.

No angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga.