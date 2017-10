“Kaņepes ir ļoti veselīgas. Ir tik daudz vitamīnu kā nekur. Tās labas priekš māgas, ēstgribu dod. Kaņepju putra ātri nobaro, ja vārgs un vājš. Kaņepes vajadzētu katrā ziņā sēt,” Latvijas Vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuves kolekcijā saglabājusies 1957. gadā Limbažu rajona Plauču ciema Imantās pierakstītā 63 gadus vecās Emīlijas Apsītes atziņa par kaņepju audzēšanu.



Sējas kaņepes (Cannabis sativa L.), senu Latvijas kultūraugu, gadsimtiem uzticamu pārtikas avotu garajās un tukšajās ziemās un tautas medicīnas atribūtu, pagājušā gadsimta vidū aizliedza audzēt (pēcāk lēmumu mīkstināja, kaņepju audzēšanu atvēlot tikai ar īpašām atļaujām). Tā kaņepes savā zemē pamazām ir kļuvušas par eksotisku augu.

Kaņepju eļļa ir kļuvusi par nopietnu konkurentu zivju eļļai. (Foto: Shutterstock)

Mūsdienās vairākas saimniecības ir atsākušas kaņepju audzēšanu sēklu un šķiedras iegūšanai, tāpēc arvien biežāk kaltētas vai grauzdētas kaņepju sēklas, staku, sviestu, eļļu var iegādāties, lai dažādotu ikdienas un svētku maltīti. Un arvien biežāk kāds mēģina kaņepju šķiedras izmantot ēku siltināšanai vai pildīt matračos.

Nopietns konkurents zivju eļļai

Kaņepju sēklās ir aptuveni 30% eļļas, kurā pat līdz 90% – polinepiesātināto taukskābju, kas nepieciešamas normālai organisma funkcionēšanai. Piemēram, Omega 3 un Omega 6 taukskābes mūsu organisms neražo, tāpēc tās jāuzņem ar pārtiku; kaņepju eļļā tās ir ideālā proporcijā 1:3. Jāatgādina, ka šīs taukskābes uzlabo sirds un asinsvadu cirkulāciju, palīdz pazemināt asinsspiedienu un holesterīna līmeni asinīs, dod enerģiju, baro ādu, nagus un matus, samazina iekaisumus, uzturot locītavu veselību.

Turklāt kaņepēs ir arī Omega 9 polinepiesātinātā taukskābe, kuras nav zivju eļļā. Viena ēdamkarote augstas kvalitātes aukstā spieduma kaņepju eļļas dienā – tas ir nopietns izaicinājums populārajai zivju eļļai vairāku iemeslu dēļ: tas ir augu, ne dzīvnieku valsts produkts, kas mūsdienās daudziem varētu būt nozīmīgi, kā arī to ir iespējams iegūt ekoloģiski tīrāku. Globulīns, ko satur kaņepes, ir vislīdzīgākais cilvēka asins plazmas globulīnam; tas ir vitāli svarīgs imunitātes uzturēšanā un organismā ražo antivielas.

Turklāt kaņepju eļļā ir arī fitīns, kas uzlabo asins sastāvu, piešķir kauliem cietību un izturību, normalizē nervu sistēmas darbību, sedz fosfora savienojumu iztrūkumu. Kaņepju sēklas ir lielisks organisma attīrīšanas līdzeklis. Iepriekš teiktais ir tikai neliela daļa kaņepju reklāmas rullīša, taču, piekritīsi, gana iespaidīgi, lai sāktu domāt, kur nopirkt labu kaņepju eļļu vai vismaz sviestu, ko brīvdienu rītos uzziest uz maizes.

Foto: Shutterstock

Recepte: svaigie kazas siera salāti ar kaņepju eļļu

Gatavo "Kolonāde. Mūsu stāsti..." šefpavārs Ainārs Volodka

VAJADZĪGS

80–100 g kazas siera

100 g lapu salātu maisījums (eruka, jērsalāti, biešu lapas)

pāris šķipsnas kaņepju sēklu

tējkarote medus

4 ēdamkarotes kaņepju eļļas

100 g marinētu biešu

BIEŠU MARINĀDEI VAJADZĪGS

litrs ūdens

80 g etiķa

50 g cukura

10 g sāls

3 lauru lapas

PAGATAVOŠANA

* Vispirms iemarinē bietes. Sagriez bietes lielos gabalos. Sajauc marinādes sastāvdaļas un uzvāri. Vārīto marinādi pārlej bietēm un pavāra, līdz bietes vidēji mīkstas. Atstāj marinēties trīs stundas.

* Kazas sieru sadrupina lielos gabalos.

* Lapu salātus iemaisa ar medotām kaņepju sēklām un kaņepju eļļu, pievienojot sāli – rupji maltus piparus pēc garšas.

* Kad visas sastāvdaļas pagatavotas, tās izkārto uz šķīvja un pirms pasniegšanas nedaudz pārlej ar kaņepju eļļu.

Ivars Auziņš pie bioloģiskā kaņepju audzētāja Latvijā. (Foto: no privātā arhīva)

INTERESANTI

Kaņepju sēklu eļļu ražo Dailes teātra aktieri Ivars Auziņš, Dainis Grūbe un Mārtiņš Počs. Ideja pievērsties šim biznesam radās Ivaram, kurš ir arī uzņēmuma dibinātājs un pats ieguldījis naudu kaņepju audzēšanā, tās kārtīgi izpētījis un eļļas ražošanas procesu pārzina no A līdz Z. Visus ar ražošanu, produktu iepakošanu un izplatīšanu saistītos darbus aktieri veic paši, bet kaņepju sēklas pērk no vietējiem zemniekiem. “Mums saskan uzņēmuma nākotnes vīzija, raksturi un darbu veikšanas ātrums,” stāsta Ivars un piebilst, ka ražošanas process nav sarežģīts, taču tas jāveic precīzi un ir nianses, kas jāievēro. Ramans kaņepju sēklu eļļu un dažādus kaņepju pārtikas produktus var iegādāties lielo tirdzniecības ķēžu veikalos visā Latvijā. Produkcija tiek eksportēta arī uz Lietuvu, Igauniju, Čehiju, Bulgāriju, Šveici, Zviedriju un Vāciju, to pērk arī Beļģijas Michelin restorāni. Nākotnē aktieri plāno ražot tikai bioloģisku kaņepju pārtikas produktus, un Ivars pieļauj, ka bizness varētu izkonkurēt profesiju.