Vēlies ietaupīt ūdeni? Izvēlies dubulto skalošanu

Ekonomiskam ūdens patēriņam jābūt svarīgam gan tiem cilvēkiem, kuriem rūp apkārtējā vide, gan tiem, kuri vēlas ietaupīt naudu. Sanitāro tehnoloģiju konsultante Pārsla Sauka uzskata, ka dubultie skalošanas mehānismi ir būtisks solis uz priekšu šajā jomā. „Lielākajā daļā klozetpodu ūdens tvertnēs ietilpst 6 litri.

Dubultās skološanas mehānismi – t.i., klozetpodi ar divu skalošanas režīmu pogām – ļauj izvēlēties starp 3 un 6 litriem vienai skalošanas reizei. Vairumā gadījumu ūdens daudzums pēc mazākās pogas nospiešanas ir pietiekams, lai saglabātu podu tīru un higiēnisku,” saka Sauka.



Dubultās skalošanas mehānismi tiek izmantoti arī parastos klozetpodos, kā arī tādos, kuru tvertnes tiek iebūvētas sienā. Lai arī otrs variants maksā nedaudz vairāk, eksperte iesaka izvēlēties tieši šāda veida podu – tas ne tikai ietaupīs ūdeni, bet arī tīrīšana būs vieglāka.

Stilīgs dizains vai viegla tīrīšana?

Veidojot interjeru vannas istabai, reti ienāk prātā, kā to tīrīt. „Dažādi dekoratīvie elementi, piemēram, izvirzījumi, izskatās labi, kamēr pods vēl ir pavisam jauns, bet tādas vietas ir grūti iztīrīt, un ar laiku tās kļūst par piemērotu vietu netīrumiem. Taču vienkāršie, minimālisma stila tualetes podi izskatās stilīgi, moderni un ir viegli kopjami – tīrot pavadītais laiks tiek samazināts līdz minimumam,” skaidro konsultante.



Ja labprātāk vēlaties izbaudīt vakaru ar ģimeni, nevis pavadīt to tīrīšanas procesā, viena no lietām, kurai jāpievērš uzmanība, ir klozetpoda veids. „Podi, kas piestiprināti grīdai, ir grūtāk tīrāmi – vairāk detaļu un vietu, kur sakrāties netīrumiem. Kad tualetes poda tvertne ir iebūvēta sienā, tīrīšanas laiks tiek samazināts – skalošanas pogas apkope aizņem mazāk laika un darba. Turklāt tādi podi parasti tiek piekārti, nevis piestiprināti grīdai, tādēļ ir viegli uzkopt zem poda,” norāda Sauka.



Viņa uzskata, ka, domājot par mājas darbiem, jāņem vērā arī poda virsma: „Vannas istabas tīrīšanai vajadzētu aizņemt pēc iespējas mazāk laika. Jo gludāka poda virsma, jo vieglāk par to rūpēties. Pods ar augstas kvalitātes glazūru kalpos ilgi pat tad, ja bieži tiks lietoti tīrīšanas līdzekļi. Tieši tāpēc tirgus līderi velta lielu uzmanību šai iezīmei – dažādas struktūras virsmas pastāvīgi tiek pārbaudītas un uzlabotas īpašās laboratorijās.”

Mitra ūdens tvertne un neatveramās atvilktnes

Mitra tualetes poda tvertne arī ir bieži sastopama problēma. Tas var notikt, ja tvertnes ūdens temperatūra un vannas istabas temperatūra atšķiras. Sauka paskaidro, ka risinājums ir gaužām vienkāršs: „Dubultā sistēma, kur plastmasas tvertni ieskauj keramika, izlīdzina temperatūru un aptur ūdens kondensēšanās procesu, t. i., neļauj kondensātam veidoties uz poda tvertnes virsmas. Šāds tualetes pods turklāt ir klusāks un drošāks – tas var būt ļoti svarīgi daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.”



Tiem, kuri pārkārto vannas istabu, Sauka atgādina neaizmirst izmērīt attālumu starp vannas istabas objektiem. „Tas var šķist pašsaprotami, bet mēs esam dzirdējuši pārāk daudz stāstu par atvilktnēm un durvīm, kuras vairs nevar atvērt pēc tādām izmaiņām,” smaidot saka Sauka.