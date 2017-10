“Mūsu filozofija ir būt godīgiem pret mūsu klientiem un sniegt vislabāko no tā, kas ir atrodams tepat Latvijā,” min restorānu tīkla “Street Burgers” dibinātājs un vadītājs Aleksandrs Vēvers. “Tieši tāpēc saviem klientiem mēs piedāvājam burgerus, kuru sastāvā esošās olas ir ražotas Latvijā, brīvās turēšanas apstākļos”.



“Mēs savos ēdienos olas izmantojam visdažādākajos veidos katru dienu, jo sevišķi brokastu piedāvājumos. Mums ir svarīgi gan pasniegt tikai augstākās kvalitātes ēdienus mūsu klientiem, gan neatstāt novārtā dzīvniekus, no kuriem iegūtie produkti ir šajos ēdienos. Tāpēc ir likumsakarīgi, ka mēs esam nolēmuši neizmantot sprostos dētas olas,” komentē “Rocket Bean Roastery” kafejnīcas šefpavārs Artūrs Taškāns.



Arī restorāna “Laivas” vadītājs Jānis Nagliņš atzīmē ēdienu kvalitāti kā nozīmīgu apsvērumu, kādēļ savā restorānā nelieto sprostos dētas olas. “Mums rūp ēdienu kvalitāte, kuru piedāvājam saviem klientiem, tāpēc to pagatavošanā neizmantojam sprostos turētu vistu olas,” norāda Jānis Nagliņš.



Pasaulē un Eiropā uzņēmumi arvien biežāk pievērš uzmanību sava biznesa ētikai un sociālajai atbildībai. Tā ietver sevī rūpes gan par sabiedrības vērtībām, gan par dzīvnieku labklājību un vides aizsardzību. Pēdējos gados šī tendence ir sasniegusi arī Latviju. Tā kā dējējvistu turēšana sprostos ir saistīta ar sliktiem dzīves apstākļiem šiem dzīvniekiem, arvien vairāk uzņēmumu atsakās no sprostos dētu olu izmantošanas.



Par atteikšanos no sprostos dētu olu izmantošanas iepriekš paziņojuši arī ātrās ēdināšanas restorānu tīkli Subway un McDonald’s, kā arī vairākas Latvijā pārstāvētas starptautiskas viesnīcu ķēdes, piemēram, Wyndham Worldwide un AccorHotels Group. Arī pazīstamais mazumtirdzniecības tīkls Narvesen ir apņēmies līdz 2025. gadam pilnībā atteikties no sprostos dētām olām sava zīmola produktu sastāvā.



