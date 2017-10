Ik gadu Latvijas tirgū nonāk aptuveni 20 000 tonnu riepu, kas tiek apsaimniekotas ražotāju atbildības sistēmās. Tomēr nolietoto riepu pārstrāde un reģenerācija nenotiek pietiekamā apjomā.



Valsts vides dienesta (VVD) informācija liecina, ka pagājušā gada otrajā pusē Latvijā konstatēta nolietoto riepu uzkrāšanās. Lai veicinātu komersantu interesi par riepu pārstrādi, no 1. janvāra dabas resursu nodoklis par riepām divkāršots un šobrīd sasniedz 660 eiro par tonnu.



No šā gada mainīta arī sistēma dabas resursu nodokļa atbrīvojumu administrēšanai un mainīti nosacījumi tā atmaksai, dodot lielākas pilnvaras VVD kā pārraugošajai institūcijai. Konstatējot pārkāpumu, VVD var atcelt piemēroto atbrīvojumu no nodokļa.



Čiekurkalnā, Starta ielā, SIA Riepu bloki tai atļauto 30 tonnu vietā uzglabājusi 1030 tonnas lietotu riepu. VVD uzņēmumam sākotnēji piemēroja 1500 eiro sodu, bet augusta sākumā, konstatējot, ka pieprasītā riepu izvešana notiek ļoti lēni, piesprieda vēl 5000 eiro lielas sankcijas.



Uzņēmuma direktors Aivars Grūbe atklājis, ka firma nolēmusi iepirkt vēl riepas, jo pretējā gadījumā apjoms nav pietiekams, lai tās varētu izdevīgi nodot pārstrādei. Uzkrātās riepas iespējams nodot ārvalstīs, taču, lai veiktu šādu darījumu, pārstrādes uzņēmumi pieprasa lielāku pārvedamo daudzumu.

Grūbe uzskata, ka soda nauda nepalīdz atrisināt jautājumu. Viņš brīdina, ka papildu soda piemērošanas gadījumā uzņēmums pasludinās maksātnespēju, bet riepu aizvākšana un pārstrāde būs jāuzņemas valstij.



Sadarbībā ar: