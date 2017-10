Ja aktīvi sekojat līdzi jaunumiem un spējat elastīgi piemēroties pārmaiņām, maksājot par elektrību mainīgu cenu, kāda tā tiek noteikta elektroenerģijas biržā, tad biržas cenas produkts, piemēram, Elektrum Dinamiskais ir piemērots tieši jums, jo cena būs atkarīga no situācijas elektroenerģijas biržā „Nord Pool Spot”.

Savukārt, ja vēlaties stabilitāti un paredzamus izdevumus par elektroenerģiju, kā arī ja jums nav iespēju pielāgot savus patēriņa paradumus situācijai biržā, jums piemērotāks būs fiksētas cenas produkts – nemainīga elektroenerģijas cena par kilovatstundu uz 12 vai 24 mēnešiem.

Vairāk par biržas cenas produktu

Izvēloties biržas cenas produktu, cena būs atkarīga no situācijas biržā: ja cenas biržā samazināsies, jūsu mēneša maksājums arī samazināsies – un otrādi. Biržas Nord Pool (NP) vienas kilovatstundas cenu nosaka iepriekšējā mēneša ikstundas elektroenerģijas cena Latvijas reģionā.



Rēķinot elektroenerģijas cenu, tiek ņemts vērā, cik konkrētā stundā biržā maksāja elektrība, un cik daudz klients šajā laikā ir patērējis elektrību – un tā 24 stundas dienā, visu mēnesi. Rēķinā tiks atspoguļota viena vidējā svērtā cena, kuru ietekmē tas, kāds jums ir skaitītājs.

Ja jums ir skaitītājs, kurš neveic ikstundas uzskaiti

To, cik daudz elektrības jūs patērējat stundā, mēra sadales sistēmas operators. Lielai daļai Latvijas mājsaimniecību nav automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas jeb viedā skaitītāja, līdz ar to nav zināms ikstundas patēriņš. Šajā gadījumā AS “Sadales tīkls” jūsu mēneša patēriņu sadala pa stundām, izmantojot tipveida slodžu sadalījuma grafiku.

Ja jums ir ikstundas skaitītājs

Ja jums ir skaitītājs, kas uzskaita katras stundas patēriņu, tad vidējā svērtā cena tiks rēķināta pēc jūsu patēriņa. Šajā gadījumā vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena katram klientam būs sava, jo tās aprēķinā tiek pielietots individuāls patēriņš.

Vai ar biržas cenas produktu maksāšu mazāk?

Elektroenerģijas tirgotāji var izteikt jums daudzsološus piedāvājumus par elektrības rēķinu samazināšanos, izvēloties biržas cenas produktu. Tomēr jābūt uzmanīgiem – biržā elektroenerģijas cena ir svārstīga. Ja esat gatavs uzņemties risku, saprotat savus ieguvumus un iespējas, izvēlieties biržas cenas produktu.



To izvēlēties un lietot šobrīd ir īpaši ērti un elektroenerģijas rēķinu patiesi var samazināt, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, piemēram, Elektrum mobilajai lietotnei. Tajā redzēsiet aktuālo elektroenerģijas cenu biržā un saņemsiet paziņojumus, ja nākamajā dienā biržas cena kāps. Tas ļaus jums plānot savu elektroierīču darbību laikā, kad biržā cena ir lētākā.

Vairāk par elektroenerģijas produktiem – gan fiksētas, gan biržas cenas –, kā arī par Elektrum mobilo lietotni varat lasīt portālā: www.elektrum.lv.

Reklāmas raksts publicēts sadarbībā ar Elektrum