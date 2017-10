Ziloņi un mazie mērkaķīši tarsiji ir īpaši apdraudēti. Lielos dzīvniekus apdraud malumedības, mazos – vides piesārņojums un mežu izciršana.

“Pašiem prāvākajiem mugurkaulniekiem lielākās briesmas rada cilvēku pastrādātās slepkavības,” vēsta pētnieku komanda Oregonas universitātes (ASV) ekoloģijas profesora Bila Ripla vadībā. Sīkajiem dzīvniekiem bieži ir ierobežots izplatības areāls, un tos ātri var iznīcināt vides degradācija.

Dabas aizstāvju kampaņās parasti dominē ziloņi, lauvas, degunradži, kurus tomēr pieskata diezgan rūpīgi. Tikmēr vaļhaizivs, Somālijas strauss vai Ķīnas milzu salamandra (1,2 metru gara, pasaulē lielākais abinieks) paliek novārtā, kur nu vēl ciršļi un vardes.

“Manuprāt, pirmām kārtām jāpievērš uzmanība mazajiem dzīvniekiem, jo lielie mugurkaulnieki ir ļoti populāri, bet mazajām sugām tā pietrūkst,” saka profesors Ripls.

Pētnieki no ASV, Lielbritānijas, Šveices un Austrālijas vairāk nekā 25 000 mugurkaulnieku sugu ķermeņa masas indeksu salīdzināja ar izmiršanas risku. Vairāk nekā 4000 šo sugu draud pilnīga izzušana.

Īpaši vainojama ir zveja un medības, pārsteidzoši, bet mazāku risku rada piesārņojums, lauksaimniecība, mežu izciršana, derīgo izrakteņu ieguve. Zinātnieki ASV žurnālā "Proceedings of the National Academy of Sciences" publicētajā pētījumā secina, ka galvenais solis ir samazināt savvaļas gaļas patēriņu.

Vietā piebilst, ka, piemēram, Kiprā joprojām nelegāli ar līmes kociņiem ķer un restorānos pasniedz cīruļus un citus dziedātājputnus, kaut gan ēšanai pilnīgi pietiek ar putnu fermu gaļu. Maltā mednieki uzskata par nacionālu tradīciju šaut gājputnus vienkārši izklaides dēļ, bet Albānijā daba ir tik ļoti iznīcināta, ka tagad medības ir pilnībā aizliegtas.

Kaut gan izmiršanu var izskaidrot arī ar pašas dabas procesiem, pētnieki norāda, ka šoreiz temps ir tik straujš, ka simtiem reižu pārsniedz normālo līmeni.

Pasaules dabas fonds pērn oktobrī paziņoja, ka kopējā zīdītāju, putnu, zivju, abinieku un rāpuļu populācija kopš 1970. gada ir samazinājusies par 60 procentiem.

