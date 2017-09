Kā piemājas dārzā audzēt vēlās avenes?

Konsultē zemnieku saimniecības Gaidas saimniece Dace Drošprāte.

■ Avenēm patīk kārtīga, minerālvielām un organiskajām vielām bagātīga augsne. No augsnes sastāva arī atkarīgs, kā uzvedīsies šķirnes; māla augsnē dzinumi būs spēcīgi un ogas lielas, bet smilts augsnē tā pati šķirne var izskatīties krietni pieticīgāk. Skāba augsne pirms stādīšanas jākaļķo, sārmaina jāpaskābina ar mulču vai kūdru. Pirms ogulāju stādīšanas, cik vien var, jāatbrīvojas no daudzgadīgām nezālēm.



■ Stāda pusmetra attālumā starp augiem un 2–3 metru attālumā starp rindām, ja paredzēta lielāka platība. Stādus ievieto bedrē tā, lai pumpurs pie dzinuma pamatnes atrastos 2–3 centimetrus zem augsnes virskārtas līmeņa. Augsni ap aveni pieblīvē un aplaista. Labākais stādīšanas laiks ir oktobris vai arī agrs pavasaris pirms lapu plaukšanas. Izvēlas no vēja pasargātu vietu.

Foto: Shutterstock

■ Avenes regulāri jāatbrīvo no nezālēm, kas noēd avenēm paredzētās barības vielas un mitrumu.



■ Pirmos divus gadus raža nebūs liela, bet trešajā gadā avenes attaisnos ieguldīto. Raža, protams, atkarīga no laika apstākļiem, it sevišķi no mitruma, tomēr vidēji no viena krūma vajadzētu iegūt vismaz kilogramu ogu.



■ Avenes būtu labi mulčēt, piemēram, ar nopļauto zāli. Tas palīdz saglabāt augsnes mitrumu. Gaidās eksperimentēja ar bumbierēm: ja kokus mulčēja ar salmiem, riesās divas reizes lielāki augļi nekā nemulčētajos.



■ Tā kā rudenī avenes nogriež un nākamajā gadā tām jāataug no zemes, vēlās šķirnes jāsamēslo dāsni. Vislabākie ir satrūdējuši kūtsmēsli.

■ Pēc salnām avenājus nogriež līdz ar zemi. Nopļautos dzinumus savāc un sadedzina, lai ierobežotu slimību izplatību.



■ Ja vēlies stādīt vairāk par dažiem avenājiem, vispirms pamēģini dažādas šķirnes. Tikai pēc tam, kad esi atradusi savas, pērc vairumā. Gaidās audzē rudens aveņu šķirnes ‘Polana’, ‘Polka’ un ‘Babje Ļeto’. Zemgalē var audzēt sala neizturīgākās, ap Vidzemes augstieni – tikai sala izturīgākās šķirnes.