Zaļā elektroenerģija: saules paneļi uz tavas mājas jumta

Šovasar arī Elektrum, domājot par klientu ērtībām, tirgū ieviesa jaunu pakalpojumu mājsaimniecībām – Elektrum solārais.



Tā ir iespēja klientiem savā īpašumā uzstādīt saules paneļus, lai 25 gadus ražotu un lietotu zaļu elektroenerģiju, kā arī palielinātu neatkarību no svārstīgajām elektroenerģijas cenām. Lielākais bonuss, iegādājoties saules paneļus no Elektrum, ir bezprocentu kredīts, kā arī palīdzība dokumentu saskaņošanas procesā ar iesaistītajām pusēm.



Iegādājoties Elektrum solārais, uz mājas jumta vai īpašumā uz zemes tiek uzstādīti saules paneļi, kas pieslēgti kopējam elektropārvades tīklam. Tie ražo elektroenerģiju, ko klienti var izmantot pašpatēriņam vai nodot tīklā atbilstoši neto norēķinu veidam. Tas nozīmē, ka tīklā nodoto elektroenerģiju klients var izmantot gada laikā, attiecīgi par to nemaksājot elektroenerģijas maksu.



Elektrum solārais ietvaros īpašumā tiek uzstādīti polikristāliskie saules paneļi, kas elektroenerģiju ražo pat lietainā un mākoņainā laikā. Tāpat klientam tiek nodrošināta palīdzība dokumentu saskaņošanas procesā ar iesaistītajām pusēm: Ekonomikas ministriju, AS “Sadales tīkls” un būvvaldi. Savam patēriņam izdevīgāko komplektu iespējams iegādāties uzreiz vai bezprocentu nomaksā līdz pat pieciem gadiem, ikmēneša maksājumu iekļaujot elektroenerģijas rēķinā.



Lai aizsargātu saules paneļus no iespējamiem zibens un pārsprieguma radītiem bojājumiem, klientiem tiek piedāvāti arī divi maksas papildpakalpojumi – zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmu uzstādīšana. Citu bojājumu gadījumā saules paneļiem ir spēkā arī ražotāja garantija: 12 gadu garantija komplektā ietilpstošajiem saules paneļiem, 10 gadu garantija solārajam invertoram, kas paneļu saražoto līdzstrāvu pārveido uz mājsaimniecībā nepieciešamo maiņstrāvu, kā arī 2 gadu garantija montāžas darbiem.



Ja esi ieinteresēts par saules paneļu uzstādīšanu savā īpašumā, Elektrum aicina pieteikties telefonkonsultācijai, aizpildot pieteikuma formu. Klientu konsultanti telefonsarunas laikā aprēķinās gan kopējās un ikmēneša izmaksas, gan elektroenerģijas daļas ietaupījumu, kā arī sagatavos individuālu piedāvājumu.



Pēc līguma noslēgšanas dokumentu saskaņošana ar iesaistītajām pusēm ilgst vismaz 3 mēnešus, tādēļ rudens ir labākais laiks, lai izdarītu izvēli par labu saules enerģijai savā mājoklī – pavasarī, kad paneļi elektroenerģiju sāks ražot efektīvi, tie uz mājokļa jumta jau būs uzstādīti, ja process būs sākts laikus.



Elektrum solārais ir pirmais šāda veida Elektrum pakalpojums privātpersonām. Līdz šim no atjaunīgajiem energoresursiem ražotu elektroenerģiju varēja iegādāties juridiskie klienti, piesakoties Zaļajam produktam. Uzņēmumiem tā ir iespēja ne vien rūpēties par vides ilgtspēju, bet arī celt konkurētspēju, jo par apliecinājumu tie iegūst zaļās enerģijas preču zīmi Powered by Green.



Vairāk informācijas: www.elektrum.lv/solarais

Reklāmas raksts publicēts sadarbībā ar Elektrum