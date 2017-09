Montbrēcijas – koša eksotika mūsu dārzos

Savā dzimtenē montbrēcijas ir daudzgadīgas, taču mūsu nepastāvīgajās un aukstajās ziemās tās reti kad izdzīvo, tāpēc rudenī tās tomēr labāk rakt laukā un pārziemināt tāpat kā gladiolas – tumšā, sausā un vēsā vietā. Tomēr montbrēciju audzēšana neprasa īpašas pūles, un tās labi iederas arī podos un toveros uz balkona vai terases.

Kur ir vislabākā vieta montbrēcijām?

Montbrēcijām patīk silta un no vējiem pasargāta vieta – pietiekami saulaina vai viegli noēnota. Pavisam karstos saules staros un arī pilnīgā ēnā ziedi un lapas ir sīkākas un neizveidojas, kā nākas. Ideāli, ja montbrēcijām atrastos vieta pie mājas sienas vai mūra dienvidu pusē, kur karstākās dienās nelielu ēnu met kādi citi augstāki puķu ceri.

Foto: Shutterstock

Vēl labāk, ja tā ir neliela nokalne, kur spēcīga lietus gadījumā ūdens nesakrājas, bet notek lejā. Montbrēcijas ir jāsargā no ilgstoša slapjuma, jo ātri sāk pūt. Tām patīk irdena augsne, tāpēc, ja stādīšanai neatrodas cita vieta kā vienīgi smagā, mālainā augsnē, tad tur noteikti jāiestrādā arī viegla smilts.

Ja dārzu apmeklē peles un citi grauzēji, der padomāt par montbrēciju stādīšanu grozos, jo šiem dzīvniekiem montbrēcijas ļoti garšo.

Kā pareizi laistīt un mēslot?

Lai montbrēcijas krāšņi ziedētu, vasarā nepieciešams tās regulāri mēslot – reizi divās nedēļās; tās, kas aug podos, ieteicams reizi nedēļā pabarot ar šķidro mēslojumu.

Jaunākās šķirnes itin labi pacieš arī kaļķainu ūdeni, taču lietus ūdens, protams, tām patīk daudz labāk. Laista tad, kad augsne kļuvusi sausa vairāku centimetru dziļumā, bet ne dziļāk. Pilnīgi izkaltusi augsne montbrēcijām nenāk par labu, tāpat kā pārāk mitra.

Foto: Shutterstock

Kādas ir iecienītākās montbrēciju šķirnes

● ‘Emily Mckenzie’ – zeltaini oranži ziedi ar sarkanu actiņu, zied no jūlija līdz septembrim.

● ‘George Davidson’ – lieli, dzelteni ziedi, zied no jūlija līdz septembrim.

● ‘Emberglow’ – oranži ziedi ar dzeltenu actiņu, zied ilgi – no jūlija līdz oktobrim.

● ‘Lucifer’– lieli, koši sarkani ziedi, zied līdz rudenim.