Jaunums: unikāls produkts "SŪNĀM-STOP". Pieminekļu un piemiņas plākšņu apstrādei

”SŪNĀM-STOP” – līdzeklis, kas attīra pieminekļus, piemiņas plāksnes, krustus no aļģēm, zaļganā aplikuma, sūnām, ķērpjiem. Ir izmantojams arī kapu apmalēm, metāliskajām sētiņām un soliņiem – gan no koka, gan no metāla.

Ir cilvēki, kuriem patīk tas, ka sūna nosedz visu pieminekļa virsmu, radot vecuma efektu. Taču ar laiku zaļojošā masa aiziet līdz burtiem un cipariem, un tie kļūst nesalasāmi, sāk izzust…

Foto: Publicitātes foto

Ir svarīgi atzīmēt, ka līdzeklis”SŪNĀM-STOP” nav toksisks un tas nekaitē augiem, krūmiem vai puķēm. Mūsu produkti nebojā pieminekļu un piemiņas plākšņu materiālu struktūru. ”SŪNĀM-STOP” iedarbojas tikai uz dzīvās masas mikro elementiem, pilnībā iznīcinot to dzīvotspēju.

Daudzi risina zaļās masas aplikuma problēmu ar ūdens strūklu vai asu birsti, kura saskrāpē virsmu. Tas ir ļoti neefektīvi, jo jebkurā gadījumā nevēlamā uzauguma "zaļuma" sporas un saknes ir palikušas uz virsmas. Līdz ar to jau pēc dažiem mēnešiem sūnas atkal ataug, liekot visu procesu atkārtot no jauna.

Foto: Publicitātes foto

‘’SŪNĀM-STOP’’ produkcija ir orientēta uz ilgtermiņa rezultātu. Darbības princips: atbraucat, izsmidzinat un aizbraucat. Nav nepieciešams neko berzt, kasīt un mazgāt. Atmirušās daļiņas pašas notīrīsies nokrišņu un vēja ietekmē.

Pēc virsmas apstrādes ar līdzekli ”SŪNĀM-STOP” par jauniem sūnu plankumiem var aizmirst uz vairākiem gadiem.

Foto: Publicitātes foto

”SŪNĀM-STOP” sortimentā ietilpst sekojošie produkti:

"Sūnām-Stop" - pieminekļiem;

"Sūnām-Stop" - koka fasādēm un sētām;

"Sūnām-Stop" - akmenim un betonam;

"Sūnām-Stop" - visiem jumta seguma veidiem.

Plašāka informācija: www.rk69.com

Pret sūnām – par ilgu kalpošanu!

Katrs no mums vēlas, lai tuvinieku piemiņas vieta saglabātos sakopta maksimāli ilgi. Tāpēc, ja jūs atklājat nepatīkamus pārsteigumus-sūnu uzaugumu veidā, nevajag krist izmisumā –„zaļojošās” virsmas apstrāde ar ”SŪNĀM-STOP” nodrošinās tai pirmreizējo izskatu. Apstrādes biežums ir atkarīgs no ārējiem faktoriem, ēnojuma un tā tālāk. Pēc virsmas apstrādes ar līdzekli ”SŪNĀM-STOP” par jauniem sūnu plankumiem var aizmirst uz vairākiem gadiem.

Pretsūnu sēriju ”SŪNĀM-STOP” par savu efektivitāti cīņā ar apaugošu virsmu jau novērtējuši gan apsaimniekotāji namu pārvaldēs, gan tenisa kortu īpašnieki, kā arī lauku saimniecību īpašnieki un viesu māju īpašnieki, u.c.

Reklāmas raksts sadarbībā ar www.rk69.com