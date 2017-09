Padomi pareizai austeru baudīšanai. Iesaka eksperts

1. Pārliecinies vai austere ir svaiga un dzīva

Pirmais, ka signalizēs, ka austeri labāk nevajag ēst, ir tavs deguns - tai jāsmaržo pēc svaiga jūras ūdens. Pēc atvēršanas un atdalīšanas no muskuļa, austere vēl ir dzīva, par ko var pārliecināties nedaudz uzpilinot citronu, pat ar neapbruņotu aci var redzēt, ka tā nedaudz saraujas. Pastāv mīts, ka dzīvas austeres pīkst. Nu nepīkst! Vismaz man savā dzīvē to nav nācies piedzīvot.

Foto: No privātā arhīva

2. Sakošļā!

Liela daļa austeru cienītāju cenšas to uzreiz norīt, kas nav pareizi. Mūsu platuma grādos dzimuši cilvēki ir pieraduši ēdienu košļāt. Rīšana bez košļāšanas ir jātrenē, ko mēs neprotam. Tāpēc es iesaku pāris reizes iekosties austerē, nedaudz paturēt pie aukslējām, lai izjustu arī tās garšas īpašības. Katrai austerei ir atšķirīgas garšu nianses – viena ir saldāka, cita sāļāka, tām ir raksturīgas arī dažādas pēcgaršas, piemēram, riekstaina, sviestaina, pikanta, rūgtena. Protams, ka norijot austeri uzreiz, mēs to neizjūtam. Ja tomēr grūti saņemties košļāšanai, labāk izvēlēties maza izmēra austeri, kas neietekmē dabiskos rīšanas refleksus. Austeru izmērus un svaru atzīmē ar skaitļiem, piemēram Nr. 1 ir liela austere – virs 100 gramiem, kamēr Nr. 3 – uz pusi mazāka.

Foto: No privātā arhīva

3. Piliens citrona

Lai pilnībā izbaudītu austeres garšu, to nevajag aplaistīt ar mērci, kuru parasti pasniedz pie šīs delikateses. Es pats ēdu austeres bez piedevām vai nedaudz uzspiežot citrona sulu. Protams, ka mērci, ko tradicionāli pagatavo no sarkanvīna etiķa, smalki sagriezta šalotes sīpola un dažādām specifiskām piedevām, var izmantot, taču pavisam nedaudz. Starp austeru baudīšanu var uzkost maizīti (svaigu vai grauzdētu), ko vienmēr pasniedz kopā ar šo delikatesi.

Foto: No privātā arhīva

4. Ar atbilstošu dzērienu

Ēdot austeres, ieteicams pie tām izvēlēties atbilstošu dzērienu, no kuriem populārākais ir baltvīns vai šampanietis. Katrai austeru šķirnei rekomendē atšķirīgu baltvīna veidu, taču vislabāk ar šo delikatesi pārojas vīns no Muscadet šķirnes vīnogām. Ļoti labi austerēm piestāv Chablis – baltvīns no Chardonnay šķirnes vīnogām no Chabli reģionā Francijā. Protams, ka ideāls austeru partneris ir šampanietis, kas pasvītro šīs kombinācijas dižciltību.

Foto: No privātā arhīva

5. Vērtīgs uzturvielu avots

Vēlme pēc austerēm ir loģiski izskaidrojama – cilvēka organisms prasa to, kā tam trūkst. Un austeres satur kā vitamīnus, tā mums tik nepieciešamās minerālvielas, kaut vai cinku, kas tik lielā koncentrācijā dabā nekur citur nav sastopams. Austeres arī nekonfliktē ne ar vienu diētu un ir ļoti vērtīgs olbaltumvielu avots.



Šo sestdien, 9.septembrī no plkst. 12:00 Mārtiņu Reini varēs satikt Berga bazārā, pie restorāna Buržujs, kur norisināsies kur viņa rīkotais, nu jau trešais Austeru festivāls. Tā ietvaros šoreiz notiks arī austeru atvēršanas čempionāts un ātrēšanas sacensības, kuram vēl var paspēt pieteikties! Plašāka informācija Facebook/Buržujs.