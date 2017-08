Līdzekļi, kā cīnīties ar īstu mājas sodību - blusām

Šāda tipa kukaiņi mājoklī rada ne tikai nepatīkamu niezi un dažādas blakus parādības mājdzīvniekiem, bet arī pašiem cilvēkiem, it īpaši bērniem. Kas būtu jādara, lai izvairītos no nevēlamajiem viesiem, ko darīt, ja blusa jau ir iekodusi, kā tikt galā ar niezi? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz sertificēti farmaceiti.

Kā cīnīties pret blusām

Aptiekās ir pieejami dažādi līdzekļi un ierīces, kuras var palīdzēt ja ne pilnībā izslēgt iespējamību par blusu parādīšanos, bet vismaz samazināt to klātbūtni. Ja ir plānots atrasties ārpus telpām – pie dabas krūts, ieteicams lietot ultraskaņas repelenta ierīci ērču un blusu atbaidīšanai. Ierīce nesatur ķīmiskas vai aromātvielas, tā izstaro pulsējošus ultraskaņas impulsus 40kHz, kas nav kaitīgi ne cilvēkam, ne dzīvniekam, bet traucē blusas un ērces, atturot tās no cilvēka vai piespiežot doties prom. Šādas ierīces, kas ir domātas gan pieaugušajiem, gan bērniem, lietošana ir pavisam vienkārša – tā ir jāpiestiprina pie apģērba.



Ja mājās ir dzīvnieki, ieteicams tiem lietot pretblusu šķīdumu vai kakla siksniņas, kuras atbaida un iznīcina blusas. Dzīvniekiem paredzētos paklājos vai mājiņās var izpūst speciālu aerosolu, kuri iznīcina sīkos asinssūcējus. Iekštelpu grīdas var izmazgāt ar terpentīna eļļu, kā arī blusām nepatīk ēteriskās eļļas, sevišķi, apelsīnu, eikaliptu un tējas koka.

Ko darīt, ja blusa ir iekodusi

Bērni visvairāk cieš no odu, dunduru un blusu kodumiem, kas rada niezi un reizē arī zināmu diskomfortu. Šādās situācijās pats trakākais ir tas, ka bērns nevar nereaģēt uz niezi un nekasīt koduma vietu. Nereti gadās, ka rokas ir netīras, līdz ar to var tikt ievazāta sekundāra infekcija, un koduma vietas (pumpas) var palikt vēl lielākas.



Šādās situācijās vislabāk būtu izmantot dezinficējošos šķidrumus, ko var iegādāties aptiekā, un ko bērnam var uzsmidzināt uz koduma vietas. Šādi līdzekļi ne tikai dezinficē, bet arī noņem niezi. Savukārt, ja insektu sakostās vietas jau ir sakasītas līdz asinīm, tās var pasmērēt ar pantenolu saturošiem krēmiem, ziedēm vai ar pantenolu un hlorheksidīnu, kas vienlaikus arī dezinficē. Pret niezi var palīdzēt arī antihistamīni - vecākas paaudzes antihistamīnu tabletes var radīt miegainību, tās samazina koncentrēšanās spējas un kognitīvās funkcijas, līdz ar to tās ir iesakāms lietot uz nakti.

Kādas slimības izraisa blusas kodums

Blusas var kaitēt ne tikai cilvēkiem, bet arī mājdzīvniekiem, kuriem blusu kodumi izraisa alerģisko dermatītu. Ja izsitumi un stiprā nieze netiek savlaicīgi ārstēta, tas var pāriet bakteriālā infekcijā. Savukārt gados jaunākiem dzīvniekiem liels blusu skaits var izraisīt mazasinību. Tāpat šie kukaiņi var pārnēsāt arī citus slimību izraisītājus, tostarp lenteni.



Cilvēkam blusu kodumi nav tik bīstami, tie galvenokārt rada neērtības sajūtu un var izraisīt arī ādas iekaisumu un alerģiskas ādas reakcijas. Turklāt blusas ir vienas no galvenajām infekciju pārnēsātājām, kuras, iekožot, var inficēt cilvēku arī ar citām vīrusu un baktēriju infekcijām.