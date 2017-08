Pētnieces ar suņiem meklē retas sēnes

Pirmo reizi ziņas par baltajām cūktrifelēm (Choiromyces meandriformis) Latvijā saņemtas tikai pirms diviem gadiem no Rēzeknes puses. Šīs sēnes ir ēdamas, garšīgas, kaut arī ne tik vērtīgas kā īstās trifeles, tās ir nozīmīga dabas vērtība, turklāt pasludinātas par 2017. gada sēni.



Latvijas Dabas muzeja sēņu pētnieces Diāna Meiere un Inta Daniele augustā trifeles uzgājušas Aizputes pagastā, aktīvi piedaloties Velsas springerspanielam Hafrenam.



Nākamā ekspedīcija vedusi uz Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastu, kur šovasar zināms par vairākiem cūktrifeļu atradumiem. Meieri uz mežu pavadījusi vietējā iedzīvotāja Velta Bilinska, kura atradusi vairākus kilogramus balto cūktrifeļu.

“Pirmo reizi to sēni atradu pagājušajā gadā. Es to vienkārši izmetu laukā. Pēc tam es aizgāju uz darbu un izstāstīju, un pēc tam viņi man saka – kāda muļķe! Tās tak esot trifeles! Tā taču vispār ir delikatese!” Latvijas Radio stāsta Bilinska.



Šogad pirmo atrasto, aptuveni 600 gramus smago cūktrifeli viņa jau nofotografēja un attēlu ievietoja internetā. Pēc dažām dienām Bilinska savākusi jau ap diviem kilogramiem šo sēņu, sagriezusi un izcepusi – bija garšīgi.

Suns Hafrens aposta baltās cūktrifeles. (Foto: Maija Pohodņeva/Latvian Mushroom Traditions)

Brikšņainajā mežā mikoloģe Meiere devusies kopā ar diviem apmācītiem Velsas springerspanieliem. Vecākais un pieredzējušākais – Tofis – ātri vien saodis pazemē augošās sēnes.



Baltās cūktrifeles ir grumbuļainas, cietas, ar specifisku smaržu, aug zem kokiem. Lietuvā tās ierakstītas Sarkanajā grāmatā, Latvijā aizsargājams statuss vēl nav noteikts. Viena no divām Ilzeskalnā atrastajām cūktrifelēm papildinājusi Dabas muzeja krājumu, otra reto sēņu pavairošanai atstāta mežā.



