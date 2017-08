Talcinieki nāk palīgā dabai, jo Latvijā pamazām izzūd tradicionālā ainava

Tradicionālā ainava izzūd, jo mainījies zemes apsaimniekošanas veids. Patērētāji vēlas pirkt visvislētāko pārtiku, tāpēc lopus audzē visintensīvāk, cieši citu pie cita fermā.

Izzūd ganības, aizaug pauguri

Tāpēc no ainavas izzūd ganības un dabiskie zālāji, ar krūmājiem apaug upju ieloki un pauguri – jo nav vairs lielas vajadzības pļaut ar rokas izkaptīm, grābt sienu ar grābekļiem. Ja nav ierasto biotopu, mazumā iet daudzas augu un dzīvnieku sugas.

Industrializācijas dzirnakmeņus mēs diez vai apturēsim, bet mēģināt vajag – vismaz aizsargājamās dabas teritorijās. Viena no iespējām ir dabas talkas. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) šovasar uz talkām aicinājusi ne reizi vien, un prieks par atsaucību.



Šis ir brīnišķīgs veids, kā vairot izpratni par dabas norisēm, jo kopīgā darbā vieglāk raisās sarunas, dabas mīļotāji var apspriesties ar speciālistiem, kā labāk saimniekot savos īpašumos, un arī tūliņ to visu iemācīties; ja rodas šaubas, nekavējoties var par tām izrunāties.

Gan sienu vākt, gan zāģēt

Labi apmeklēta siena talka jau notikusi Ķemeru Nacionālā parka zāļu purvā pie Kaņiera skatu torņa. Nesen Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar DAP divas dienas talkoja Ziemeļkurzemē – vienu dienu izvāca niedres no Lukņezera Ances pagastā, lai palīdzētu augt dzeltenajai akmeņlauzītei, bet nākamajā dienā talcinieki rūcināja zāģi un trimerus Lonastes krastos Ventspils novadā, kur aug vareni ozoli.



Dabas fonda projekta Dabas brīvdienas mērķis ir strādāt vietās, kurās vērtīgas dzīvotnes bez cilvēka atbalsta ir lemtas iznīcībai. Te kopā ar vides ekspertiem var labāk izprast konkrēto biotopu nozīmi un redzēt, kā paša mazie darbi ietekmē un palīdz attīstīties sugām, kam nepieciešama cilvēku palīdzība.

Pēc Imanta Ziedoņa parauga

Tuvējo māju mantinieks Ģirts Mazistabs, kurš nepaguris zāģē alkšņus, priecājas, ka nav vientuļš sapnī par dižozolu atbrīvošanu, jo šis ir darbs, kas jāpaveic ik pēc 10–20 gadiem. Tā darbojās dzejnieks Imants Ziedonis ar saviem domubiedriem pirms apmēram 30 gadiem, kurš par Lonastes varenajiem ozoliem rakstīja Kurzemītē.



Pēc satrupējušo alkšņu kaudzes redzams, ka te bijusi vēl viena talka, tomēr ievas un alkšņi atkal ieauguši ozolu vainagos. DAP Kurzemes reģionālās administrācijas direktors Raits Čakstiņš ar trimeri zāģētājiem izveido ceļu pie nākamajām blīgznām, un beigās visi nomēra atbrīvoto ozolu apkārtmēru. Lielākais ozols resnumā sasniedzis 7,76 metrus, pārdesmit metru tālāk zaļo 5,61 metru dižs ozols.

Aicina pieteikties

Dabas talkas notiks arī turpmāk. Piemēram, 8.–9. septembrī gaidāma ļoti interesanta talka Papes dabas parkā, kur talciniekus vēros savvaļas zirgi un govis.



Plašāka informācija atrodama mājaslapās daba.gov.lv un pdf.lv. DAP darbinieki ļoti priecāsies, ja domubiedru kopa, skolas klase vai darba kolektīvs paši dos ziņu, ka vēlas piedalīties kādā talkā. Darbu netrūkst, un jums tiks noorganizēta īpaša talka, rakstiet info@daba.gov.lv.





