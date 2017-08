Rīgā veidos jaunus atkritumu šķirošanas laukumus

SIA Eko Steel vēlas izveidot jaunu atkritumu savākšanas, pārstrādes, uzglabāšanas un reģenerācijas laukumu Čiekurkalnā, Atlasa ielā 6.



Uzņēmums paredzējis nodarboties ar nolietoto transportlīdzekļu savākšanu, pārstrādi un īslaicīgu uzglabāšanu, dažādu bīstamo un nebīstamo atkritumu (metālu, akumulatoru, elektrisko un elektronisko iekārtu, riepu, būvniecības atkritumu, izlietotā iepakojuma, naftas produktu saturošo atkritumu) savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu. To apsaimniekošanu iecerēts balstīt uz atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un realizēšanai.



Jaunu elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijas vietu Pārdaugavā, Sniķeres ielā 29, iecerējusi veidot Krāsaino metālu manufaktūra, kura plāno gadā pieņemt, sašķirot, izjaukt un īslaicīgi uzglabāt 2500 tonnas atkritumu.



SIA Vienības metāls vēlas Latgales priekšpilsētā Cesvaines ielā 3 veidot jaunu melno un krāsaino metāllūžņu uzglabāšanas vietu. Uzņēmums slēgtā telpā 100 kvadrātmetru platībā plāno pieņemt no fiziskām un juridiskām personām metāllūžņus, kurus nodos pārstrādei. Gadā iecerēts apsaimniekot līdz 3000 tonnām.



Jaunu atkritumu reģenerācijas vietu Ganību dambī 61 gatavojas veidot SIA Unves. Uzņēmums Sarkandaugavas Industriālā parka teritorijā plāno pieņemt no juridiskām personām nolietotas elektroiekārtas, kuras bijušas izmantotas telekomunikāciju tīklu izveidei un informācijas tehnoloģijās. Pārsvarā tie varētu būt televīzijas signāla uztvērēji (dekoderi) un datortehnika.



Iekārtas tiks sašķirotas un izjauktas detaļās, kuras pēc tam iepakos. Dienas laikā paredzēts sadalīt detaļās aptuveni 250 dekoderu, mēnesī plānots apstrādāt vienu līdz divas tonnas atkritumu.

