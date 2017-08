Kam pievērst uzmanību, pērkot ledusskapi?

Tieši tāpēc, ejot uz veiklu, būtu labi zināt, kādām ledusskapja īpašībām vajadzētu pievērst uzmanību, painteresēties par jaunāko ledusskapju īpašībām, jo tās netiek izstrādātas vienkārši tāpat, bet gan tāpēc, lai atvieglotu sadzīvi. Jācenšas mājās atstāt nepamatotos pieņēmumus, bet, ja rodas šaubas, droši jākonsultējas ar pārdevēju.

Tātad - kam vajadzētu pievērst uzmanību, izvēloties ledusskapi?

Gandrīz vissvarīgākais mūsdienu sadzīves tehnikas kritērijs ir energoefektivitāte. Daudziem ir svarīgi, lai iegādātā ierīce nepalielinātu elektrības rēķinu. Tādā gadījumā vislabākā izvēle ir A+++ vai A++ klases ledusskapji. Ar burtiem A+++ marķē ļoti ekonomiskus ledusskapjus, kas gadā patērē 150 kWh, ar A++, A+ marķē ekonomiskus ledusskapjus, kas patērē 190–300 kWh enerģijas, A un B ir zemākās energoefektivitātes klases ledusskapji. Zemākas klases ierīces Eiropas Savienības valstīs nepārdod. Nevajadzētu iedomāties, ka mazāks ledusskapis patērēs mazāk elektroenerģijas – viss ir atkarīgs tikai no ledusskapja energoefektivitātes klases.

Vairums cilvēku ļoti daudz uzmanības velta savam uzturam, tāpēc ieteicams izvēlēties tādu ledusskapi, kurā produkti ilgāk saglabājas svaigi. Jaunajos ledusskapjos to garantē atsevišķas zonas, kurās var uzturēt noteiktiem produktiem, piemēram, gaļai, zivīm, augļiem un dārzeņiem, piemērotu temperatūru un mitrumu. Tādā veidā produkti, kas tiek glabāti ledusskapī, ilgāku laiku saglabājas svaigi. Svarīgākais, ka produkti saglabā ne tikai labu izskatu un garšu, bet arī tajos esošos vitamīnus, minerālus un citas cilvēka organismam nepieciešamās vielas.

Liela ledusskapju priekšrocība ir bezsarmas saldēšanas sistēma (angl. no frost). Ledusskapji, kam ir šī sistēma, precīzāk – tajos esošās kameras – neapledo, turklāt nav arī vajadzības ik pa laikam atkausēt kameru. Tas ievērojami atvieglo ledusskapja kopšanu. Ir cilvēki, kas uzskata, ka visi ledusskapji, kam ir šī sistēma, darbojas skaļāk nekā ierasts. Tā nav tiesa – kvalitatīvu ierīču trokšņa līmenis, neatkarīgi no tā, kādas funkcijas tam raksturīgas, ir 36–39 decibeli. Tāds ledusskapis darbojas pietiekami klusu, tāpēc tas netraucē mājas saimniekus.

Pirms ledusskapja pirkšanas veiciet mājasdarbus. Ledusskapji lielās veikala telpās izskatās daudz mazāki nekā mājās, tāpēc pirmais mājasdarbs ir izmērīt vietu, kurā ledusskapis stāvēs, novērtēt durvju atvēršanās plašumu, nodrošināt gaisa ventilāciju. Tiesa, tagad ir tādi ledusskapji, kurus nevajag atbīdīt no sienas. Lemjot par to, kur novietot ledusskapi, ir vērts izvēlēties tādu vietu, kurā to neapspīdētu tieši saules stari un tuvumā nebūtu siltuma avotu (radiatoru) – tad ledusskapis darbosies ekonomiski. Otrais mājasdarbs – novērtēt ledusskapja tilpumu, kurš atkarīgs no ģimenes lieluma, kā arī iespēju regulēt iekšējo plauktu un atvilktņu izvietojumu, ievērojot individuālās vajadzības, visbiežāk glabājamos produktus un ieradumus. Trešais mājasdarbs – jau iepriekš izdomājiet, kāds ledusskapis iederētos jūsu mājas interjerā: pievērsiet uzmanību ledusskapja krāsai, formai, rokturu stilam.

Lemjot, kuru ledusskapi gribat pirkt, nevērtējiet tikai cenas vai funkciju daudzumu, meklējiet cenas un kvalitātes attiecību. Ledusskapja pirkšana ir ilgtermiņa investīcija. Šī ierīce jums kalpos gadus desmit, tāpēc naudu žēlot nevajadzētu. Tāpat novērtējiet, vai visas ledusskapja funkcijas jums ir vajadzīgas – varbūt ir tādas, kurus pat nelietosiet. Meklējiet tādu ierīci, kura vislabāk atbilstu jūsu vajadzībām, atvieglotu ikdienu, būtu jūsu un ģimenes draugs. Vienmēr vērts pievērst uzmanību preču marķējumam ar iegūto balvu emblēmām – šīs balvas netiek piešķirtas jebkuram, jo tiek veikti nopietni pētījumi. Piemēram, apbalvojuma “Best Buy” gadījumā uz tiem var droši paļauties, tā atvieglojot lēmuma pieņemšanu.

Pēc ekspertu domām, sadzīves tehnikas latviešus nevar pievilināt tikai ar piedāvātajām akcijām, viņiem jāredz arī izstrādājuma pievienotā vērtība.