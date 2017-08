Feta - siers tiem, kam patīk spēcīga garša

Pirms gadiem divdesmit fetas vārdu uz iesaiņojuma bez ierobežojumiem rakstīja siera meistari arī citās valstīs, bet tagad šis nosaukums ir aizsargāts – par fetu drīkst saukt tikai to sieru, kas tapis no Grieķijas aitu piena. Taču, ņemot vērā faktu, ka ne jau visu cauru gadu no aitām var izslaukt vienādu daudzumu piena, ir atļauts pievienot arī kazas pienu – līdz 30 procentiem.

Līdz ar stingro nosacījumu ieviešanu citiem ražotājiem nācās mainīt savu sieru nosaukumus, taču daudzi, lai nezaudētu vietu tirgū un līdz ar to – pircējus, nomainīja nosaukumā tikai vienu vai pāris burtus.

Ēdieni, kuros lieliski iederas feta

* Feta lieliski iederas lapu, dārzeņu un augļu salātos, tā brīnišķīgi sader ar olīvām un olīveļļu.

* Fetas šķēles mēdz likt uz maizes un pārkaisīt ar svaigi maltiem pipariem un sasmalcinātiem zaļumiem, arī ar sakapātiem sīpoliem.

* Ļoti garšīga ir krāsnī cepta feta, it sevišķi, ja to cep, ietītu kopā ar svaigiem garšaugiem. Vasarā fetu mēdz arī grilēt un pasniegt kopā ar maizi un grilētiem marinētiem dārzeņiem.

* Rīvmaizē panētu fetu mēdz cept uz pannas un pasniegt ar vīģu vai citu augļu mērci.

* Sadrupinātu fetu pārkaisa sacepumiem pirms likšanas cepeškrāsnī.

* Ar sadrupinātu fetu pārber krāsnī ceptus kartupeļus ar ķiplokiem, rozmarīnu un timiānu.

* Sadrupinātu fetu mēdz iemaisīt karstos makaronu ēdienos.

* No fetas gatavo biezas mērces, kurās kā uzkodu pamērcē svaigus vai tvaicētus, vai ceptus dārzeņus.

Kā pagatavot krāsnī ceptu fetu ar dārzeņiem

Bagātīgākai garšai vasarā var pievienot veselus garšaugu zariņus, piemēram, rozmarīnu, timiānu, pētersīļus, bet ziemā – pārkaisīt kaltētas garšvielas.

1 sainītis

30 minūtes pagatavošanai

200 g fetas siera

1 sarkanais sīpols

2 loku sīpoliņi

½ dzeltenās paprikas pāksts

1/3 vidēja cukīni

4 ķiršu tomātiņi

6 melnās olīvas bez kauliņiem

2 ēdk. olīveļļas

malti melnie pipari

1. Sarkano sīpolu, papriku un cukīni sagriez mazos gabaliņos. Tomātiņus pārgriez uz pusēm. Olīvas un loku sīpoliņus sagriez gredzenos.

2. Uz alumīnija folijas loksnes liec sieru veselā gabalā. Pārber dārzeņus, pārkaisi piparus un pārslaki eļļu.

3. Rūpīgi aizloki foliju un liec uz plāts.

4. Ievieto 200 grādu karstā cepeškrāsnī un cep aptuveni 15 minūtes.