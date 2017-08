Latvijas Institūta pārstāve Paula Prauliņa portālam Kasjauns.lv pastāstīja: „Kūkas pēc vairāk nekā simt gadus senas, paaudzes paaudzē nodotas, no vecmāmiņas mantotas receptes darinās pazīstamā gardumu meistare Liene Zemīte. Kūkas recepte nākusi no Burtnieku puses. Kūku lielums vēl tiek precizēts (tas saistīts ar loģistikas jautājumiem, kas vēl tiek risināti), taču jāpiebilst, ka kūkas loma šajā akcijā ir simboliska: svarīgais ir kopīga laba vēlējumu nodošana kaimiņiem. Šo akciju apmaksā Latvijas Institūts”.

Liene Zemīte atklājusi, ka galvenās svētku kūkas galvenās sastāvdaļas ir lauku olu biskvīts, vārīts krēms, kas gatavots no piena un olu dzeltenumiem, cukurs, upenes un dzērvenes.

Pazīstamā gardumu meistare Liene Zemīte ceps lielās Latvijas simtgades kūkas, ar kurām tiks cienāti kaimiņvalstu simtgades svinību organizatori. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Trīs lielo kūku ceļš uz Viļņu, Tallinu un Helsinkiem 23. Augustā sāksies piecos no rīta no „Gaismas pils” ¬– Latvijas Nocionālās bibliotēkas. Kādā no „kūku ceļa” posmiem 20 vietās Latvijā aicināts piedalīties jebkurš. To var darīt gan dejojot, gan jājot ar zirgu, braucot ar divriteni, ķerru, motocikla blakusvāģī vai pat veikbordu. Ir tikai jāpiesakās, pieturas punktu saraksts un pieteikšanās forma atrodama internetā: www.baltijassimtgadescels.lv. Kūku ceļš tiks uzņemts video. Saldos sveicienus saņems mūsu kaimiņvalstu simtgades svinību biroju darbinieki.



Latvijas Institūts norāda: „Akcijas mērķis ir radīt neparastu apsveikumu mūsu kaimiņu tautām to simtgadēs. Pirmā pasaules kara izskaņā Eiropas kartē dzima desmit jaunas valstis, arī Somija, Igaunija, Lietuva un Latvija. Mūsu valstu simtgades ceļā ir bijis daudz pārbaudījumu, bet cauri tiem ir vēlreiz un vēlreiz nostiprinājusies kaimiņu tautu draudzība un savstarpējs atbalsts grūtā brīdī. Arī 1989. gada 23. augustā apliecinot savu brīvības garu un nosodot nelietīgo Molotova-Ribentropa paktu, trīs Baltijas tautas sadevās rokās Baltijas ceļā un visai pasaulē šādā mierīgā veidā nosūtīja šo svarīgo vēsti. Kopīgi esot par valstiskumu un brīvību, mēs neatkarību atguvām, un šodien vēlamies pateikties Igaunijas, Lietuvas, Somijas tautām, ka kopā varam būt arī priekos un svinēt gaidāmo valstu simtgadi un veidot nākamo simtgadi.

Tradicionāls dzimšanas dienas sveiciens ir kūka – un kūkas būs! Kūku ceļojums pa Baltijas ceļa maršrutu tiks iemūžināts video, kas vēlāk pārtaps neparastā apsveikumā mūsu kaimiņu tautām. Lai kopīgi radītu šo video sveicienu, Baltijas simtgades ceļā tiek aicināts iesaistīties ikviens! Ir tikai jāizvēlas ērtākais ceļa posms, jāizdomā radošs veids, kādā varētu nogādāt savu sveicienu kaimiņiem līdz nākamajam posmam, un jāpiesakās!

Radīsim prieku kaimiņiem un sev pašiem, apliecinot, ka esam radoša tauta un kopā varam droši iesoļot nākamajā simtgadē!